Губернатор Махонин вмешался в транспортный коллапс в Кизеле

10 января 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отдал приказ о восстановлении работы общественного транспорта в Кизеле Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал от подчиненных решить проблему с пассажирскими перевозками в Кизеле, где городские автобусы прекратили работу. Указания глава региона дал на совещании с правительством. «Распоряжения отданы зампредам краевого правительства Александру Борисову и Андрею Алякринскому, курирующим территории и транспорт», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. Махонин потребовал восстановить работу общественного транспорта в Кизеле в кратчайшие сроки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Кизеле пассажирские автобусы перестали ходить с 8 января. Глава города Андрей Родыгин пояснил, что контракт с перевозчиком истек, а новый конкурс еще не проведен.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал от подчиненных решить проблему с пассажирскими перевозками в Кизеле, где городские автобусы прекратили работу. Указания глава региона дал на совещании с правительством. «Распоряжения отданы зампредам краевого правительства Александру Борисову и Андрею Алякринскому, курирующим территории и транспорт», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. Махонин потребовал восстановить работу общественного транспорта в Кизеле в кратчайшие сроки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Кизеле пассажирские автобусы перестали ходить с 8 января. Глава города Андрей Родыгин пояснил, что контракт с перевозчиком истек, а новый конкурс еще не проведен.