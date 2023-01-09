Губернатор Махонин вмешался в транспортный коллапс в Кизеле

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал от подчиненных решить проблему с пассажирскими перевозками в Кизеле, где городские автобусы прекратили работу. Указания глава региона дал на совещании с правительством.
«Распоряжения отданы зампредам краевого правительства Александру Борисову и Андрею Алякринскому, курирующим территории и транспорт», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. Махонин потребовал восстановить работу общественного транспорта в Кизеле в кратчайшие сроки.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Кизеле пассажирские автобусы перестали ходить с 8 января. Глава города Андрей Родыгин пояснил, что контракт с перевозчиком истек, а новый конкурс еще не проведен.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин потребовал от подчиненных решить проблему с пассажирскими перевозками в Кизеле, где городские автобусы прекратили работу. Указания глава региона дал на совещании с правительством. «Распоряжения отданы зампредам краевого правительства Александру Борисову и Андрею Алякринскому, курирующим территории и транспорт», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник. Махонин потребовал восстановить работу общественного транспорта в Кизеле в кратчайшие сроки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Кизеле пассажирские автобусы перестали ходить с 8 января. Глава города Андрей Родыгин пояснил, что контракт с перевозчиком истек, а новый конкурс еще не проведен.