В Копейске ученик одной из школ заболел опасным вирусным заболеванием

10 января 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Гепатит А был выявлен у ученика школы №13 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) ученик одной из школ заболел опасным вирусным заболеванием — гепатитом А. Об этом инциденте сообщает муниципальное телевидение. «В Копейске в одном из классов школы №13 выявили случай гепатита А. Заболевший ребенок находился в школе до 23 декабря, а потом ушел на больничный. Заразился школьник в семье», — сообщила в эфире «Копейской телерадиокомпании» замдиректор школы Ирина Евсеенкова. Перед началом учебы школу обработали, а всех сотрудников и учеников осмотрели медработники. Класс, в котором учится заболевший ребенок, продолжает заниматься в специально отведенном кабинете. Гепатит А, он же болезнь Боткина, это опасное инфекционное заболевание печени. От человека к человеку вирус передается в результате прямого контакта. Для детей коварство болезни состоит в том, что долгое время она протекает практически бессимптомно. Ранее несколько челябинцев были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №8 после посещения в декабре кафе в центре города на улице Энтузиастов. У всех по результатам анализов диагностирован гепатит А.

В Копейске (Челябинская область) ученик одной из школ заболел опасным вирусным заболеванием — гепатитом А. Об этом инциденте сообщает муниципальное телевидение. «В Копейске в одном из классов школы №13 выявили случай гепатита А. Заболевший ребенок находился в школе до 23 декабря, а потом ушел на больничный. Заразился школьник в семье», — сообщила в эфире «Копейской телерадиокомпании» замдиректор школы Ирина Евсеенкова. Перед началом учебы школу обработали, а всех сотрудников и учеников осмотрели медработники. Класс, в котором учится заболевший ребенок, продолжает заниматься в специально отведенном кабинете. Гепатит А, он же болезнь Боткина, это опасное инфекционное заболевание печени. От человека к человеку вирус передается в результате прямого контакта. Для детей коварство болезни состоит в том, что долгое время она протекает практически бессимптомно. Ранее несколько челябинцев были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №8 после посещения в декабре кафе в центре города на улице Энтузиастов. У всех по результатам анализов диагностирован гепатит А.