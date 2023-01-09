09 января 2023

В Копейске ученик одной из школ заболел опасным вирусным заболеванием

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Тюмень, подростки, дети, школа, школьники, школа 92
Гепатит А был выявлен у ученика школы №13 Фото:

В Копейске (Челябинская область) ученик одной из школ заболел опасным вирусным заболеванием — гепатитом А. Об этом инциденте сообщает муниципальное телевидение.

«В Копейске в одном из классов школы №13 выявили случай гепатита А. Заболевший ребенок находился в школе до 23 декабря, а потом ушел на больничный. Заразился школьник в семье», — сообщила в эфире «Копейской телерадиокомпании» замдиректор школы Ирина Евсеенкова.

Перед началом учебы школу обработали, а всех сотрудников и учеников осмотрели медработники. Класс, в котором учится заболевший ребенок, продолжает заниматься в специально отведенном кабинете.

Гепатит А, он же болезнь Боткина, это опасное инфекционное заболевание печени. От человека к человеку вирус передается в результате прямого контакта. Для детей коварство болезни состоит в том, что долгое время она протекает практически бессимптомно.

Ранее несколько челябинцев были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №8 после посещения в декабре кафе в центре города на улице Энтузиастов. У всех по результатам анализов диагностирован гепатит А.

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В Копейске (Челябинская область) ученик одной из школ заболел опасным вирусным заболеванием — гепатитом А. Об этом инциденте сообщает муниципальное телевидение. «В Копейске в одном из классов школы №13 выявили случай гепатита А. Заболевший ребенок находился в школе до 23 декабря, а потом ушел на больничный. Заразился школьник в семье», — сообщила в эфире «Копейской телерадиокомпании» замдиректор школы Ирина Евсеенкова. Перед началом учебы школу обработали, а всех сотрудников и учеников осмотрели медработники. Класс, в котором учится заболевший ребенок, продолжает заниматься в специально отведенном кабинете. Гепатит А, он же болезнь Боткина, это опасное инфекционное заболевание печени. От человека к человеку вирус передается в результате прямого контакта. Для детей коварство болезни состоит в том, что долгое время она протекает практически бессимптомно. Ранее несколько челябинцев были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №8 после посещения в декабре кафе в центре города на улице Энтузиастов. У всех по результатам анализов диагностирован гепатит А.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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