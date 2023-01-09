В Копейске ученик одной из школ заболел опасным вирусным заболеванием

В Копейске (Челябинская область) ученик одной из школ заболел опасным вирусным заболеванием — гепатитом А. Об этом инциденте сообщает муниципальное телевидение.
«В Копейске в одном из классов школы №13 выявили случай гепатита А. Заболевший ребенок находился в школе до 23 декабря, а потом ушел на больничный. Заразился школьник в семье», — сообщила в эфире «Копейской телерадиокомпании» замдиректор школы Ирина Евсеенкова.
Перед началом учебы школу обработали, а всех сотрудников и учеников осмотрели медработники. Класс, в котором учится заболевший ребенок, продолжает заниматься в специально отведенном кабинете.
Гепатит А, он же болезнь Боткина, это опасное инфекционное заболевание печени. От человека к человеку вирус передается в результате прямого контакта. Для детей коварство болезни состоит в том, что долгое время она протекает практически бессимптомно.
Ранее несколько челябинцев были госпитализированы в инфекционное отделение ГКБ №8 после посещения в декабре кафе в центре города на улице Энтузиастов. У всех по результатам анализов диагностирован гепатит А.
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