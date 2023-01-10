Военкор Коц сообщил о новом вызове для российской армии на Украине

Военкор Коц: НАТО готовит для Украины высокотехнологичное вооружение

10 января 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Страны НАТО повышают ставки в отправке Киеву вооружения, заявил Андрей Коц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО готовятся к поставкам на Украину высокотехнологичного вооружения и военной техники. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Коц. «В самом начале года блок НАТО резко повысил ставки в противостоянии с Россией — сразу несколько стран альянса пообещали Киеву тяжелую бронетехнику. Пока речь идет о боевых машинах пехоты, самоходных артиллерийских установках и колесных танках. Но некоторые уже подумывают передать образцы еще серьезнее», — заявил Андрей Коц РИА Новости. Корреспондент сообщил, что США отправят Украине 50 БМП M2 Bradley, которые еще не появлялись в зоне спецоперации. Также Вашингтон направит 50 БМП в модификации M2A2 ODS, которые будут модернизированы системой FBCB2. Суть модификации заключается в дисплее, на котором отображается расположение союзников и врагов. Германия поставит Киеву 40 БМП Marder в первом квартале 2023 года. А с французской стороны поступят легкие колесные танки AMX-10RC, мощность пушки которой хватает для борьбы как с легкой бронетехникой, так и вполне защищенной. Колесная формула 6×6 в купе с высокой подвеской и мощным двигателем позволит оперативно менять позиции на поле боя. В Североатлантическом альянсе готовы расширить номенклатуру поставляемого вооружения. Уже во второй половине этого года на Украине могут оказаться новые образцы западного оружия. «Надо понимать: затягивание специальной военной операции приведет к тому, что Запад придумает и другие варианты, со сложными высокотехнологичными системами», — сказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. После начала спецоперации страны Запада начали активно спонсировать киевский режим, отправляя на Украину свое вооружение. Несмотря на истощение военных запасов некоторых европейских государств, Евросоюз намерен продолжать оказывать Киеву военную поддержку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны НАТО готовятся к поставкам на Украину высокотехнологичного вооружения и военной техники. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Коц. «В самом начале года блок НАТО резко повысил ставки в противостоянии с Россией — сразу несколько стран альянса пообещали Киеву тяжелую бронетехнику. Пока речь идет о боевых машинах пехоты, самоходных артиллерийских установках и колесных танках. Но некоторые уже подумывают передать образцы еще серьезнее», — заявил Андрей Коц РИА Новости. Корреспондент сообщил, что США отправят Украине 50 БМП M2 Bradley, которые еще не появлялись в зоне спецоперации. Также Вашингтон направит 50 БМП в модификации M2A2 ODS, которые будут модернизированы системой FBCB2. Суть модификации заключается в дисплее, на котором отображается расположение союзников и врагов. Германия поставит Киеву 40 БМП Marder в первом квартале 2023 года. А с французской стороны поступят легкие колесные танки AMX-10RC, мощность пушки которой хватает для борьбы как с легкой бронетехникой, так и вполне защищенной. Колесная формула 6×6 в купе с высокой подвеской и мощным двигателем позволит оперативно менять позиции на поле боя. В Североатлантическом альянсе готовы расширить номенклатуру поставляемого вооружения. Уже во второй половине этого года на Украине могут оказаться новые образцы западного оружия. «Надо понимать: затягивание специальной военной операции приведет к тому, что Запад придумает и другие варианты, со сложными высокотехнологичными системами», — сказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. После начала спецоперации страны Запада начали активно спонсировать киевский режим, отправляя на Украину свое вооружение. Несмотря на истощение военных запасов некоторых европейских государств, Евросоюз намерен продолжать оказывать Киеву военную поддержку.