Тюменцев приглашают на работу чиновниками

Сотрудников ищут в несколько мэрий Тюменской области Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В мэриях Тобольска, Уватского района и Голышмановского городского округа (Тюменская область) открыты вакансии, устроившись на которые соискатели попадут в ранг чиновников. Предложения размещены в базе федерального портала «Работа в России». Максимальная предлагаемая зарплата — 40 300 рублей.

«Вакансии от администрации Голышмановского городского округа (Тюменская область). Требуются: руководители Евсинской, Малышенской сельских администраций, главные специалисты в комитеты бухгалтерского учета и отчетности, ЖКХ и благоустройства, ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом, главный специалист отдела бюджетного планирования и контроля комитета финансов», — говорится в объявлениях на портале «Работа в России».

Главам сельских поселений обещают платить до 31 900 рублей в месяц. Кандидатам необходимо высшее образование и не менее двух лет стажа на муниципальной службе. При этом специалистам, которые требуются в мэрию самого Голышманово, предлагают более низкую оплату, максимум — 28 150 рублей.

Также вакансии для будущих чиновников открыты в администрации Уватского района. Туда нужны специалисты по бухгалтерскому учету и земельным отношениям, сотрудник в административную комиссию. Их зарплаты от 28 000 до 40 300 рублей.

Ищут сотрудника и в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Тобольска. Причем человек необходим в кратчайшие сроки. Специалисту обещают зарплату в 28 000 — 37 000 рублей.