Из-за погоды курганских школьников переводят на дистанционное обучение

Глава Кургана Елена Ситникова поручила провести первый учебный день в 2023 году в формате дистанционного обучения. Причина — сохраняющая холодная погода. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«В связи с низкими температурами каникулы были продлены на два дня. Поскольку завтра, 11 января, погода останется прохладной и ветреной, первый учебный день для школьников первой и второй смен пройдет в дистанционном режиме», — указано в посте. Также мэр пожелала детям отличной учебы и успехов.
До этого URA.RU сообщало, что из-за морозов курганским школьникам продлили зимние каникулы на два дня до 11 января. Власти и ранее рассматривали возможность перевести школы на дистанционное обучение, если погодные условия не будут улучшаться.
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