Из-за погоды курганских школьников переводят на дистанционное обучение

10 января 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Из-за холодной погоды курганские школьники начнут учебу дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова поручила провести первый учебный день в 2023 году в формате дистанционного обучения. Причина — сохраняющая холодная погода. Об этом она написала в своем telegram-канале. «В связи с низкими температурами каникулы были продлены на два дня. Поскольку завтра, 11 января, погода останется прохладной и ветреной, первый учебный день для школьников первой и второй смен пройдет в дистанционном режиме», — указано в посте. Также мэр пожелала детям отличной учебы и успехов. До этого URA.RU сообщало, что из-за морозов курганским школьникам продлили зимние каникулы на два дня до 11 января. Власти и ранее рассматривали возможность перевести школы на дистанционное обучение, если погодные условия не будут улучшаться.

Глава Кургана Елена Ситникова поручила провести первый учебный день в 2023 году в формате дистанционного обучения. Причина — сохраняющая холодная погода. Об этом она написала в своем telegram-канале. «В связи с низкими температурами каникулы были продлены на два дня. Поскольку завтра, 11 января, погода останется прохладной и ветреной, первый учебный день для школьников первой и второй смен пройдет в дистанционном режиме», — указано в посте. Также мэр пожелала детям отличной учебы и успехов. До этого URA.RU сообщало, что из-за морозов курганским школьникам продлили зимние каникулы на два дня до 11 января. Власти и ранее рассматривали возможность перевести школы на дистанционное обучение, если погодные условия не будут улучшаться.