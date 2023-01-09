09 января 2023

Из-за погоды курганских школьников переводят на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, ученики, рюкзаки, дети, школьники, мальчики
Из-за холодной погоды курганские школьники начнут учебу дистанционно Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова поручила провести первый учебный день в 2023 году в формате дистанционного обучения. Причина — сохраняющая холодная погода. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«В связи с низкими температурами каникулы были продлены на два дня. Поскольку завтра, 11 января, погода останется прохладной и ветреной, первый учебный день для школьников первой и второй смен пройдет в дистанционном режиме», — указано в посте. Также мэр пожелала детям отличной учебы и успехов.

До этого URA.RU сообщало, что из-за морозов курганским школьникам продлили зимние каникулы на два дня до 11 января. Власти и ранее рассматривали возможность перевести школы на дистанционное обучение, если погодные условия не будут улучшаться.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Глава Кургана Елена Ситникова поручила провести первый учебный день в 2023 году в формате дистанционного обучения. Причина — сохраняющая холодная погода. Об этом она написала в своем telegram-канале. «В связи с низкими температурами каникулы были продлены на два дня. Поскольку завтра, 11 января, погода останется прохладной и ветреной, первый учебный день для школьников первой и второй смен пройдет в дистанционном режиме», — указано в посте. Также мэр пожелала детям отличной учебы и успехов. До этого URA.RU сообщало, что из-за морозов курганским школьникам продлили зимние каникулы на два дня до 11 января. Власти и ранее рассматривали возможность перевести школы на дистанционное обучение, если погодные условия не будут улучшаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...