08 января 2023
07 января 2023

В Кургане из-за сильных морозов школьников переведут на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганским школьникам придется учиться из дома из-за аномального холода Фото:

В Кургане из-за сильных морозов школьников планируют перевести на дистанционное обучение. Об этом сообщается в группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Если 11 января в Кургане сохранится морозная погода, то учебный процесс для школьников начнется в дистанционном режиме», — говорится в сообщении. Ранее из-за аномальных холодов областной оперштаб продлил школьные каникулы до 10 января.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за морозной погоды 9 января закрылись усадьба и резиденция Деда Мороза. Кроме того, были отменены уличные гуляния и концерт на Центральной площади. Синоптики обещают, что после аномальных морозов в Курган придет потепление. По данным Гидрометцентра России, 13 января ожидается температура до -9 градусов.

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В Кургане из-за сильных морозов школьников планируют перевести на дистанционное обучение. Об этом сообщается в группе администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Если 11 января в Кургане сохранится морозная погода, то учебный процесс для школьников начнется в дистанционном режиме», — говорится в сообщении. Ранее из-за аномальных холодов областной оперштаб продлил школьные каникулы до 10 января. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за морозной погоды 9 января закрылись усадьба и резиденция Деда Мороза. Кроме того, были отменены уличные гуляния и концерт на Центральной площади. Синоптики обещают, что после аномальных морозов в Курган придет потепление. По данным Гидрометцентра России, 13 января ожидается температура до -9 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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