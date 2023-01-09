Единственный производитель БМП в России выполнил гособоронзаказ в Кургане

10 января 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

КМЗ полностью выполнил гособоронзаказ за 2022 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский машиностроительный завод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, выполнил гособоронзаказ за прошедший год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госкорпорации. «Существенно выросли темпы производства по всем направлениям, включая наиболее востребованные виды бронетехники. Курганские машиностроители в 2022 году полностью закрыли контракты на поставку машин пехоты БМП-3», — говорится в информационном письме. Предприятие уже активно реализует контракты на 2023 год. По словам исполнительного директора «Курганмашзавода» Петра Тюкова, бронетехника поступает к военным с доработками и улучшениями, которые вносятся с учетом боевого опыта в условиях спецоперации. Так, машины БМП-3 и БМД-4М теперь оснащены дополнительными комплектами защитами — решетчатыми экранами. «Все замечания и пожелания, выявляемые в ходе эксплуатации машин, оперативно отрабатываем совместно с конструкторами нашей дочерней компании «Специальное конструкторское бюро машиностроения», — заверил Тюков. Специальная военная операция РФ на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной задачей является демилитаризация и денацификация Украины.

Курганский машиностроительный завод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, выполнил гособоронзаказ за прошедший год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госкорпорации. «Существенно выросли темпы производства по всем направлениям, включая наиболее востребованные виды бронетехники. Курганские машиностроители в 2022 году полностью закрыли контракты на поставку машин пехоты БМП-3», — говорится в информационном письме. Предприятие уже активно реализует контракты на 2023 год. По словам исполнительного директора «Курганмашзавода» Петра Тюкова, бронетехника поступает к военным с доработками и улучшениями, которые вносятся с учетом боевого опыта в условиях спецоперации. Так, машины БМП-3 и БМД-4М теперь оснащены дополнительными комплектами защитами — решетчатыми экранами. «Все замечания и пожелания, выявляемые в ходе эксплуатации машин, оперативно отрабатываем совместно с конструкторами нашей дочерней компании «Специальное конструкторское бюро машиностроения», — заверил Тюков. Специальная военная операция РФ на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что основной задачей является демилитаризация и денацификация Украины.