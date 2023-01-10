Польша попросила США заставить Германию выплатить репарации

Польша направила запрос к Конгрессу США, чтобы заставить Германию выплатить репараций за ущерб во Второй мировой войне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.
«Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США. Мы считаем, что США — это государство, которое отвечает за глобальный порядок, является ключевой страной», — заявил Аркадиуш Мулярчик в своем twitter-аккануте.
В сентябре член правящей партии в Польше Ярослав Качиньский заявил, что республика требует от Германии военные репарации на сумму 1,32 триллион долларов. Также Польша требовала, чтобы репарации по итогам войны 1939—1945 годов ей выплатила и Россия. В МИД РФ указали, что претензии Варшавы находятся в области политических фантазий, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Польша направила запрос к Конгрессу США, чтобы заставить Германию выплатить репараций за ущерб во Второй мировой войне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик. «Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США. Мы считаем, что США — это государство, которое отвечает за глобальный порядок, является ключевой страной», — заявил Аркадиуш Мулярчик в своем twitter-аккануте. В сентябре член правящей партии в Польше Ярослав Качиньский заявил, что республика требует от Германии военные репарации на сумму 1,32 триллион долларов. Также Польша требовала, чтобы репарации по итогам войны 1939—1945 годов ей выплатила и Россия. В МИД РФ указали, что претензии Варшавы находятся в области политических фантазий, сообщает «Федеральное агентство новостей».