Свердловский солдат погиб в зоне спецоперации. Фото

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Свердловский солдат Роман Сухоев погиб в ходе проведения СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации погиб 47-летний солдат Роман Сухоев из ЗАТО Свободный (Свердловская область). Он был женат и воспитывал четверых детей. Об этом сообщил глава городского округа Александр Иванов.

«При исполнении воинского долга в зоне СВО 29 декабря погиб 47-летний Роман Сухоев. В сентябре прошлого года мужчина принял решение добровольно отправиться в зону спецоперации. На территории городского округа ЗАТО Свободный он более 20 лет проходил военную службу в 42-й Нижнетагильской ракетной дивизии. После увольнения по выслуге лет работал в должности начальника котельной ФГБУ ЦЖКУ», — поделился Александр Иванов.

Глава ЗАТО Свободный выразил искренние соболезнования родным и близким. «Вечная слава и память нашему Земляку-Герою», — добавил он.

Прощание с Романом Сухоевым состоится 11 января в 10:00 часов. Место проведения: Храм святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Свердловский доброволец погиб в зоне СВО
Фото:

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В зоне спецоперации погиб 47-летний солдат Роман Сухоев из ЗАТО Свободный (Свердловская область). Он был женат и воспитывал четверых детей. Об этом сообщил глава городского округа Александр Иванов. «При исполнении воинского долга в зоне СВО 29 декабря погиб 47-летний Роман Сухоев. В сентябре прошлого года мужчина принял решение добровольно отправиться в зону спецоперации. На территории городского округа ЗАТО Свободный он более 20 лет проходил военную службу в 42-й Нижнетагильской ракетной дивизии. После увольнения по выслуге лет работал в должности начальника котельной ФГБУ ЦЖКУ», — поделился Александр Иванов. Глава ЗАТО Свободный выразил искренние соболезнования родным и близким. «Вечная слава и память нашему Земляку-Герою», — добавил он. Прощание с Романом Сухоевым состоится 11 января в 10:00 часов. Место проведения: Храм святого благоверного князя Дмитрия Донского. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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