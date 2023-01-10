Свердловский солдат Роман Сухоев погиб в ходе проведения СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации погиб 47-летний солдат Роман Сухоев из ЗАТО Свободный (Свердловская область). Он был женат и воспитывал четверых детей. Об этом сообщил глава городского округа Александр Иванов.

«При исполнении воинского долга в зоне СВО 29 декабря погиб 47-летний Роман Сухоев. В сентябре прошлого года мужчина принял решение добровольно отправиться в зону спецоперации. На территории городского округа ЗАТО Свободный он более 20 лет проходил военную службу в 42-й Нижнетагильской ракетной дивизии. После увольнения по выслуге лет работал в должности начальника котельной ФГБУ ЦЖКУ», — поделился Александр Иванов.

Глава ЗАТО Свободный выразил искренние соболезнования родным и близким. «Вечная слава и память нашему Земляку-Герою», — добавил он.

Прощание с Романом Сухоевым состоится 11 января в 10:00 часов. Место проведения: Храм святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главные цели — это защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.