Представители партий в ЯНАО начнут борьбу за два места в избиркомах региона

10 января 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

В ЯНАО пройдет конкурс на замещения вакантных должностей в территориальных избирательных комиссиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО пройдет конкурс на замещения вакантных должностей в территориальных избирательных комиссиях Ноябрьска и Шурышкарского района. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. «Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о том, что в период с 10 января по 8 февраля 2023 года осуществляется прием предложений о кандидатурах для замещения вакантного места члена Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района с правом решающего голоса и документов, необходимых для внесения этих предложений», — говорится в сообщении. Аналогичное информационное сообщение касается вакантного места в территориальном избиркоме Ноябрьска. Также в избирательной комиссии пояснили, кто может претендовать на освободившиеся должности. «Приоритет при приеме документов отдается парламентским партиям, за ними следуют непарламентские партийные объединения. Помимо них, своих кандидатов могут представить общественные объединения, а также собрания избирателей по месту работы», — уточнили в региональном избиркоме. Ранее URA.RU сообщало, что представители избиркома ЯНАО сложили с себя полномочия. Два сотрудника учреждения из Ноябрьска и Шурышкарского района по личным причинам вышли из состава комиссий.

В ЯНАО пройдет конкурс на замещения вакантных должностей в территориальных избирательных комиссиях Ноябрьска и Шурышкарского района. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. «Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о том, что в период с 10 января по 8 февраля 2023 года осуществляется прием предложений о кандидатурах для замещения вакантного места члена Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района с правом решающего голоса и документов, необходимых для внесения этих предложений», — говорится в сообщении. Аналогичное информационное сообщение касается вакантного места в территориальном избиркоме Ноябрьска. Также в избирательной комиссии пояснили, кто может претендовать на освободившиеся должности. «Приоритет при приеме документов отдается парламентским партиям, за ними следуют непарламентские партийные объединения. Помимо них, своих кандидатов могут представить общественные объединения, а также собрания избирателей по месту работы», — уточнили в региональном избиркоме. Ранее URA.RU сообщало, что представители избиркома ЯНАО сложили с себя полномочия. Два сотрудника учреждения из Ноябрьска и Шурышкарского района по личным причинам вышли из состава комиссий.