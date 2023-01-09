09 января 2023

Представители партий в ЯНАО начнут борьбу за два места в избиркомах региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по аграрной политике. Курган, портфель, кресло
В ЯНАО пройдет конкурс на замещения вакантных должностей в территориальных избирательных комиссиях Фото:

В ЯНАО пройдет конкурс на замещения вакантных должностей в территориальных избирательных комиссиях Ноябрьска и Шурышкарского района. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии.

«Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о том, что в период с 10 января по 8 февраля 2023 года осуществляется прием предложений о кандидатурах для замещения вакантного места члена Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района с правом решающего голоса и документов, необходимых для внесения этих предложений», — говорится в сообщении.

Аналогичное информационное сообщение касается вакантного места в территориальном избиркоме Ноябрьска. Также в избирательной комиссии пояснили, кто может претендовать на освободившиеся должности. «Приоритет при приеме документов отдается парламентским партиям, за ними следуют непарламентские партийные объединения. Помимо них, своих кандидатов могут представить общественные объединения, а также собрания избирателей по месту работы», — уточнили в региональном избиркоме.

Ранее URA.RU сообщало, что представители избиркома ЯНАО сложили с себя полномочия. Два сотрудника учреждения из Ноябрьска и Шурышкарского района по личным причинам вышли из состава комиссий.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В ЯНАО пройдет конкурс на замещения вакантных должностей в территориальных избирательных комиссиях Ноябрьска и Шурышкарского района. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. «Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о том, что в период с 10 января по 8 февраля 2023 года осуществляется прием предложений о кандидатурах для замещения вакантного места члена Территориальной избирательной комиссии Шурышкарского района с правом решающего голоса и документов, необходимых для внесения этих предложений», — говорится в сообщении. Аналогичное информационное сообщение касается вакантного места в территориальном избиркоме Ноябрьска. Также в избирательной комиссии пояснили, кто может претендовать на освободившиеся должности. «Приоритет при приеме документов отдается парламентским партиям, за ними следуют непарламентские партийные объединения. Помимо них, своих кандидатов могут представить общественные объединения, а также собрания избирателей по месту работы», — уточнили в региональном избиркоме. Ранее URA.RU сообщало, что представители избиркома ЯНАО сложили с себя полномочия. Два сотрудника учреждения из Ноябрьска и Шурышкарского района по личным причинам вышли из состава комиссий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...