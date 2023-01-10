В Кургане не могут построить гостиницу на месте бывшего морга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Рябково заморозился проект по реконструкции бывшего здания морга горбольницы №2 в гостиницу. На данном участке не производится никаких строительных и демонтажных работ, передает корреспондент URA.RU. Ранее власти мэрии выдали разрешение на реконструкцию морга компании «Технология Чистоты-Курган».

«На территории бывшего здания морга в Рябково и земельном участке, на котором два года назад планировали начать строительство гостиницы, не наблюдается никаких демонтажных и строительных работ. Все также, как и было. Территория обнесена забором. Под снегом лежат несколько бетонных плит», — сообщил корреспондент.

В компании «Технология Чистоты-Курган», которая является собственником морга, отказались комментировать планы по строительству на данном объекте, ссылаясь на то, что это частная собственность. Корреспондентом URA.RU также был направлен запрос в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ не поступил.

О том, что на месте бывшего морга в Рябково планируется строительство гостиницы, URA.RU писало в конце 2020 года. По данным местных властей, решение о превращении здания морга в гостиницу было принято собственником ООО «Технология Чистоты-Курган». При этом в компании корреспонденту агентства заявляли, что проект реконструкции еще не готов, поэтому вопрос с датой строительства гостиницы открыт. В администрации города данную информацию опровергли.