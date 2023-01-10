В Курганской области 27 иностранцев нарушили законодательство России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За декабрь 2022 года и начало января 2023 года полиция Курганской области провела 240 рейдов с целью проверить законность нахождения в стране мигрантов. Об этом говорится в официальном аккаунте областного УМВД в Telegram.

«В конце декабря — начале января сотрудники органов внутренних дел провели 240 рейдов в местах компактного проживания и концентрации иностранных граждан», — указано в сообщении. Цель проверок — выявить тех, кто незаконно находится на территории России или причастен к экстремистской и террористической деятельности.

В ходе рейдов полиция проверила более тысячи мест пребывания мигрантов: места проживания, строительные объекты, рынки и предприятия сферы услуг. Всего к административной ответственности привлекли 27 иностранцев.

До этого URA.RU писало, что с 12 по 16 декабря сотрудники полиции вместе со спецназом выявили 148 нарушений миграционного законодательства. В том числе на некоторых подозреваемых возбудили уголовные дела за хранение наркотиков.