В Мегионе жители нескольких домов остались без отопления в морозы

В Мегионе (ХМАО) из-за коммунальной аварии в нескольких многоэтажках города пропало отопление. Информация о коммунальном ЧП появилась в группе «Типичный Мегион» социальной сети «ВКонтакте».
«Свободы 40, остывают батареи. Стояки слили. Горячей воды нет. Идем машины заводить и греться», — сообщил пользователь Кирилл Олегович. Его дополняет другой фолловер под ником Семен Шалимов: — «Садовая 19. Отопления нет. Вода струйкой идет, что горячая, что холодная».
Между тем в администрации Мегиона журналисту URA.RU сообщили, что по данному факту уже принимается решение. «Порыв произошел на Нефтяников — Кузьмина, на теплоносителе. Сейчас отсекли три камеры. Запустили насос для возврата давления в систему. Критичность миновала. Отопление будет подключено», — сообщили в администрации Мегиона.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители элитной новостройки остались без отопления в морозы. В Сургуте (ХМАО) у жителей ЖК «Белые ночи», построенного компанией «Сибпромстрой», в морозы отключается отопление.
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