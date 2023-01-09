09 января 2023

В Мегионе жители нескольких домов остались без отопления в морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, мороз, теплотрасса, пар
В квартирах нет отопления и воды Фото:

В Мегионе (ХМАО) из-за коммунальной аварии в нескольких многоэтажках города пропало отопление. Информация о коммунальном ЧП появилась в группе «Типичный Мегион» социальной сети «ВКонтакте».

«Свободы 40, остывают батареи. Стояки слили. Горячей воды нет. Идем машины заводить и греться», — сообщил пользователь Кирилл Олегович. Его дополняет другой фолловер под ником Семен Шалимов: — «Садовая 19. Отопления нет. Вода струйкой идет, что горячая, что холодная».

Между тем в администрации Мегиона журналисту URA.RU сообщили, что по данному факту уже принимается решение. «Порыв произошел на Нефтяников — Кузьмина, на теплоносителе. Сейчас отсекли три камеры. Запустили насос для возврата давления в систему. Критичность миновала. Отопление будет подключено», — сообщили в администрации Мегиона.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители элитной новостройки остались без отопления в морозы. В Сургуте (ХМАО) у жителей ЖК «Белые ночи», построенного компанией «Сибпромстрой», в морозы отключается отопление.

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В Мегионе (ХМАО) из-за коммунальной аварии в нескольких многоэтажках города пропало отопление. Информация о коммунальном ЧП появилась в группе «Типичный Мегион» социальной сети «ВКонтакте». «Свободы 40, остывают батареи. Стояки слили. Горячей воды нет. Идем машины заводить и греться», — сообщил пользователь Кирилл Олегович. Его дополняет другой фолловер под ником Семен Шалимов: — «Садовая 19. Отопления нет. Вода струйкой идет, что горячая, что холодная». Между тем в администрации Мегиона журналисту URA.RU сообщили, что по данному факту уже принимается решение. «Порыв произошел на Нефтяников — Кузьмина, на теплоносителе. Сейчас отсекли три камеры. Запустили насос для возврата давления в систему. Критичность миновала. Отопление будет подключено», — сообщили в администрации Мегиона. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители элитной новостройки остались без отопления в морозы. В Сургуте (ХМАО) у жителей ЖК «Белые ночи», построенного компанией «Сибпромстрой», в морозы отключается отопление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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