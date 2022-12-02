В Сургуте жители элитной новостройки остались без отопления в морозы. Видео

03 декабря 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Отопление отключается из-за сбоев автоматики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) у жителей ЖК «Белые ночи», построенного компанией «Сибпромстрой», в квартирах промерзают стены, а с приходом сильных морозов в доме начало отключаться отопление. Об этом URA.RU рассказала собственница одной из квартир на условиях анонимности. «С приходом морозов швы дома, где стыкуются плиты, начали промерзать. В квартире скапливается конденсат и мокнут углы. И с отоплением беда. Ночью оно отключается, а на улице зима. Квартиры толком не прогреваются. Управляющая компания включает отопление, когда жаловаться начинаем, но это ненадолго. К застройщику обратились, они пообещали устранить, но когда — не сказали. Уже три недели ждем, и ремонт из-за этого доделать не можем», — сообщила собеседница. В компании «Сибпромстрой» журналисту агентства сообщили, что в случившемся виноваты сами собственники. Некоторые из них при ремонте квартир нарушили конструкцию инженерных сетей дома, что и привело к таким последствиям. А что касается температуры, то в тех квартирах, где не было вмешательства, все соответствует нормам. «Пониженные температуры зафиксированы УК только в квартирах с демонтированными конструктивными элементами. Отключение отопления происходит вследствие несанкционированного переустройства системы отопления в квартирах собственниками, выполняющими ремонтно-строительные и отделочные работы. Так как узлы управления автоматические, после вмешательства происходит сбой. Все обращения от жильцов обрабатываются в управляющей компании и составляются акты. Не всегда оперативно получается отреагировать, в том числе попасть в квартиры для объективного рассмотрения вопроса», — сообщили в строительной компании. Сейчас представители строительной компании выясняют, кто нарушил конструктив, чтобы устранить возникшую ситуацию. А между тем собственники уже устали ждать и готовят жалобу в прокуратуру города. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте компания «Сибпромстрой» на месте аварийной гостиницы построит дом. Недостроенное здание снесли из-за ошибки в расчетах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) у жителей ЖК «Белые ночи», построенного компанией «Сибпромстрой», в квартирах промерзают стены, а с приходом сильных морозов в доме начало отключаться отопление. Об этом URA.RU рассказала собственница одной из квартир на условиях анонимности. «С приходом морозов швы дома, где стыкуются плиты, начали промерзать. В квартире скапливается конденсат и мокнут углы. И с отоплением беда. Ночью оно отключается, а на улице зима. Квартиры толком не прогреваются. Управляющая компания включает отопление, когда жаловаться начинаем, но это ненадолго. К застройщику обратились, они пообещали устранить, но когда — не сказали. Уже три недели ждем, и ремонт из-за этого доделать не можем», — сообщила собеседница. В компании «Сибпромстрой» журналисту агентства сообщили, что в случившемся виноваты сами собственники. Некоторые из них при ремонте квартир нарушили конструкцию инженерных сетей дома, что и привело к таким последствиям. А что касается температуры, то в тех квартирах, где не было вмешательства, все соответствует нормам. «Пониженные температуры зафиксированы УК только в квартирах с демонтированными конструктивными элементами. Отключение отопления происходит вследствие несанкционированного переустройства системы отопления в квартирах собственниками, выполняющими ремонтно-строительные и отделочные работы. Так как узлы управления автоматические, после вмешательства происходит сбой. Все обращения от жильцов обрабатываются в управляющей компании и составляются акты. Не всегда оперативно получается отреагировать, в том числе попасть в квартиры для объективного рассмотрения вопроса», — сообщили в строительной компании. Сейчас представители строительной компании выясняют, кто нарушил конструктив, чтобы устранить возникшую ситуацию. А между тем собственники уже устали ждать и готовят жалобу в прокуратуру города. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте компания «Сибпромстрой» на месте аварийной гостиницы построит дом. Недостроенное здание снесли из-за ошибки в расчетах.