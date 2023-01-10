В Екатеринбурге 33-летний автомеханик изрезал ножом своего коллегу

Свердловский злоумышленник дал признательные показания Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Екатеринбурге 33-летний автомеханик ударил ножом своего коллегу. Инцидент произошел 8 января. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД России.

«Накануне в мастерской на улице Красных Командиров произошел конфликт между двумя мужчинами. Один коллега схватился за нож и нанес пострадавшему удар в левую часть живота. Позже злоумышленник дал признательные показания. На виновника завели уголовное дело», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанина, который зарезал, расчленил и расфасовал по пакетам собутыльника, приговорили к 9 годам заключения с отбываем срока в колонии строго режима. Злоумышленник будучи пьяным, поссорился с другом, а потом взял кухонный нож и четырежды ударил его ножом. Собутыльник умер на месте.