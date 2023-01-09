09 января 2023

Доктор наук Токарев спрогнозировал ситуацию с гриппом в ЯНАО после новогодних каникул

Доктор наук Токарев: второй пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в ЯНАО возможен
© Служба новостей «URA.RU»
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Второй пик заболеваемости ОРВИ и гриппом возможен, отметил Токарев Фото:

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев не исключил очередную волну заболеваемости ОРВИ и гриппом в ЯНАО после новогодних праздников. Как пояснил URA.RU доктор наук, второй пик возможен несмотря на динамику снижения распространения инфекций.

«Второй пик заболеваемости ОРВИ и гриппом возможен. Даже несмотря на наметившуюся динамику снижения распространенности этих инфекций в регионе после праздников: дети оставались дома, а некоторые ямальцы вообще выезжали за пределы региона», — сказал он.

Токарев добавил, что дополнительно препятствовать росту заболеваемости может вынужденное разобщение школьников из-за морозной погоды. Врач рекомендовал жителям округа соблюдать меры предосторожности, а особенно гражданам из групп риска.

«Необходимо носить маски или респираторы в людных местах, не посещать их без необходимости, минимизировать общение с людьми, имеющими симптомы ОРВИ. Также соблюдать меры личной гигиены, поддерживать оптимальную работу иммунной системы и в целом», — подчеркнул он.

Ранее доктор наук рассказывал, чем опасен грипп в ЯНАО. Тогда в регионе наблюдалась атака вирусная атака сразу нескольких ОРВИ.

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Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев не исключил очередную волну заболеваемости ОРВИ и гриппом в ЯНАО после новогодних праздников. Как пояснил URA.RU доктор наук, второй пик возможен несмотря на динамику снижения распространения инфекций. «Второй пик заболеваемости ОРВИ и гриппом возможен. Даже несмотря на наметившуюся динамику снижения распространенности этих инфекций в регионе после праздников: дети оставались дома, а некоторые ямальцы вообще выезжали за пределы региона», — сказал он. Токарев добавил, что дополнительно препятствовать росту заболеваемости может вынужденное разобщение школьников из-за морозной погоды. Врач рекомендовал жителям округа соблюдать меры предосторожности, а особенно гражданам из групп риска. «Необходимо носить маски или респираторы в людных местах, не посещать их без необходимости, минимизировать общение с людьми, имеющими симптомы ОРВИ. Также соблюдать меры личной гигиены, поддерживать оптимальную работу иммунной системы и в целом», — подчеркнул он. Ранее доктор наук рассказывал, чем опасен грипп в ЯНАО. Тогда в регионе наблюдалась атака вирусная атака сразу нескольких ОРВИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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