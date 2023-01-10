Политолог Мартынов: олигархи готовят покушение на Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Через год украинские олигархи могут устроить покушение на Зеленского, заявил Алексей Мартынов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение одного-полутора лет украинские олигархи могут устроить покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов.

«Природа украинского олигархата такова, что он, как правило, хитрый, злобный и злопамятный. Через год-полтора мы с вами будем обсуждать, кто организовал утилизацию Зеленского где-нибудь на Багамских островах, или куда он там сбежать собирается», — заявил Алексей Мартынов. Его слова приводит Пятый канал.

В марте 2022 года на Зеленского было совершенно три покушения за одну неделю. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В течение одного-полутора лет украинские олигархи могут устроить покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов. «Природа украинского олигархата такова, что он, как правило, хитрый, злобный и злопамятный. Через год-полтора мы с вами будем обсуждать, кто организовал утилизацию Зеленского где-нибудь на Багамских островах, или куда он там сбежать собирается», — заявил Алексей Мартынов. Его слова приводит Пятый канал. В марте 2022 года на Зеленского было совершенно три покушения за одну неделю. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...