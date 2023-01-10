Политолог Мартынов: олигархи готовят покушение на Зеленского 10 января 2023 в 17:33 Размер текста - 17 + Через год украинские олигархи могут устроить покушение на Зеленского, заявил Алексей Мартынов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В течение одного-полутора лет украинские олигархи могут устроить покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов. «Природа украинского олигархата такова, что он, как правило, хитрый, злобный и злопамятный. Через год-полтора мы с вами будем обсуждать, кто организовал утилизацию Зеленского где-нибудь на Багамских островах, или куда он там сбежать собирается», — заявил Алексей Мартынов. Его слова приводит Пятый канал. В марте 2022 года на Зеленского было совершенно три покушения за одну неделю. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. В течение одного-полутора лет украинские олигархи могут устроить покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов. «Природа украинского олигархата такова, что он, как правило, хитрый, злобный и злопамятный. Через год-полтора мы с вами будем обсуждать, кто организовал утилизацию Зеленского где-нибудь на Багамских островах, или куда он там сбежать собирается», — заявил Алексей Мартынов. Его слова приводит Пятый канал. В марте 2022 года на Зеленского было совершенно три покушения за одну неделю. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям