Политолог Мартынов: олигархи готовят покушение на Зеленского

Через год украинские олигархи могут устроить покушение на Зеленского, заявил Алексей Мартынов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В течение одного-полутора лет украинские олигархи могут устроить покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов.
«Природа украинского олигархата такова, что он, как правило, хитрый, злобный и злопамятный. Через год-полтора мы с вами будем обсуждать, кто организовал утилизацию Зеленского где-нибудь на Багамских островах, или куда он там сбежать собирается», — заявил Алексей Мартынов. Его слова приводит Пятый канал.
В марте 2022 года на Зеленского было совершенно три покушения за одну неделю. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.
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