Александр Моор придумал, как вдохнуть жизнь в малые города Тюменской области

Губернатор Тюменской области поддержит муниципальный бизнес

Александр Моор считает, что бизнес Тюмени должен поддержать предпринимателей в районах области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал местных предпринимателей строить бизнес-центры в малых городах региона. Идею он озвучил на встрече губернатора Тюменской области с руководителями СМИ. В этих центрах затем сможет работать местный малый бизнес.

«В муниципальной собственности нужных помещений нет, в частной собственности тоже. Строительство такого пространства для коворкинга стоит от 20 до 50 млн рублей. Не у всех есть такие деньги. Те, у кого они есть, могут строить и на условиях долгосрочной аренды предоставлять местному бизнесу», — пояснил суть проекта Моор.

Региональные власти предоставят землю под строительство, субсидии, господдержку или кредиты, отметил глава Тюменской области. А успешные тюменские предприниматели в силах обучить коллег, которые будут работать в новых бизнес-центрах.

«Мы таким образом мобилизуем местные ресурсы. Никаких внешних инвесторов не потребуется. А в районах, таким образом, появится сервис, по качеству сравнимый с сервисом в областной столице», — добавил Моор.

Опрошенные URA.RU источники из окружения губернатора считают, что озвученный Моором план может быть реализован в ближайшие несколько лет. Одновременно это может быть одно из его программных заявлений в год выборов губернатора области. При этом Моор до сих пор открыто не подтвердил свои планы на участие в предвыборной борьбе за пост главы региона.

Ранее URA.RU рассказало о том, что Александр Моор сохранит все меры поддержки промышленности и инвесторов. На эти цели бюджет потратит почти 600 млн рублей.