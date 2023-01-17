Александр Моор сохранит все меры поддержки промышленности в 2023 году

Александр Моор обещает промышленности и инвесторам почти 600 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор сохранит все меры поддержки промышленности и инвесторов в 2023 году. Об этом сообщил в своем telegram-канал информационного центра тюменского правительства. По словам Моора, на реализацию региональной программы запланированы более 590 миллионов рублей.

«В 2023 году продолжат возмещать часть затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями; субсидировать лизинг оборудования для промышленных предприятий; развивать муниципальные индустриальные площадки. Так же мы продолжим продвигать продукцию тюменских производителей и выделять средства на докапитализацию регионального фонда развития промышленности и другое», — заявил Моор.

Решение губернатора региона прокомментировал директор Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков. «Одним из важнейших результатов реализации программы в 2023 году должен стать рост объема инвестиций в основной капитал до более чем 300 млрд рублей», — говорится в сообщении Машукова.

Ранее URA.RU рассказало о крупном инвестиционном проекте, который федеральная компания реализует в Тюмени в 2023 году. Большие проекты есть и у местных инвесторов.