Разгром России входит в планы Латвии. Об этом заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.
«Россия не скрывает, что рассматривает этот конфликт не только как конфликт с Украиной, но и как конфликт с Западом в целом. Разгром России — в интересах Латвии», — заявил министр. Его слова приводит новостной портал Delfi.
Россия начала специальную военную на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. В 2023 году США выделят Украине 45 миллиардов долларов. Помимо поставок оружия, Пентагон проводит еще и обучение украинских военных в Европе, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Разгром России входит в планы Латвии. Об этом заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич. «Россия не скрывает, что рассматривает этот конфликт не только как конфликт с Украиной, но и как конфликт с Западом в целом. Разгром России — в интересах Латвии», — заявил министр. Его слова приводит новостной портал Delfi. Россия начала специальную военную на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. В 2023 году США выделят Украине 45 миллиардов долларов. Помимо поставок оружия, Пентагон проводит еще и обучение украинских военных в Европе, сообщает «Федеральное агентство новостей».