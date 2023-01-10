Офицер армии ДНР раскрыл преимущества французских танков, отправленных Украине

Танки AMX-10 RC, которые Франция отправляет Украине, обладают большими преимуществами. В их число входят: повышенный комфорт для экипажа, а также лазерный дальномер. Об этом агентству URA.RU рассказал офицер армии ДНР с позывным «Ситх».
«Отмечу сразу, что машина мне понравилась — комфортная для экипажа, легкая в управлении и обладает серьезными, для колесной техники, огневыми возможностями при высокой подвижности. Далее, система управления огнем, которая включает лазерный дальномер, электронный баллистический вычислитель, оптическую систему наведения с прибором ночного видения и тепловизором», — заявил офицер армии ДНР «Ситх», комментируя особенности колесных танков AMX-10 RC.
Офицер также добавил, что орудие у новых танков способно поражать цели с разными типами брони: от легкой до тяжелой. Всего на технике есть три типа снаряда: кумулятивные, подкалиберные и осколочно-фугасные. Машина развивает скорость до 85 км/ч.
Недавно страны Запада начали поставлять танки Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что поставки вооружения оттягивают завершение конфликта.
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Танки AMX-10 RC, которые Франция отправляет Украине, обладают большими преимуществами. В их число входят: повышенный комфорт для экипажа, а также лазерный дальномер. Об этом агентству URA.RU рассказал офицер армии ДНР с позывным «Ситх». «Отмечу сразу, что машина мне понравилась — комфортная для экипажа, легкая в управлении и обладает серьезными, для колесной техники, огневыми возможностями при высокой подвижности. Далее, система управления огнем, которая включает лазерный дальномер, электронный баллистический вычислитель, оптическую систему наведения с прибором ночного видения и тепловизором», — заявил офицер армии ДНР «Ситх», комментируя особенности колесных танков AMX-10 RC. Офицер также добавил, что орудие у новых танков способно поражать цели с разными типами брони: от легкой до тяжелой. Всего на технике есть три типа снаряда: кумулятивные, подкалиберные и осколочно-фугасные. Машина развивает скорость до 85 км/ч. Недавно страны Запада начали поставлять танки Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что поставки вооружения оттягивают завершение конфликта.