Сенаторы приедут на открытие Кетовской школы

Сенатор Сергей Муратов приедет на открытие Кетовской школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Члены Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов и Елена Перминова приглашены на открытие новой школы в Кетово, которое было намечено на 12 января. Эту информацию URA.RU подтвердил сенатор Сергей Муратов.

«На открытии Кетовской школы будут присутствовать представители Совета Федерации. Приглашен я и Елена Перминова. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко была приглашена на мероприятие, но если она не будет присутствовать, то мы будем представлять Совет Федерации», — сказал Муратов. Елена Перминова также подтвердила URA.RU, что приедет на открытие школы, а позже сенаторы предоставят всю информацию Матвиенко.

По словам родителей учеников Кетовской школы, детям продлили каникулы еще на один день. Ранее предполагалось, что 11 января для учеников пройдут экскурсии по новой школе, а 12 января состоится открытие школы и первый учебный день. Официально дату открытия школы власти не называли.

Ранее URA.RU писало, что 10 января ученики отмывали Кетовскую школу, на открытие которой позвали Матвиенко. Администрация школы пригласила старшеклассников помочь провести влажную уборку в классных комнатах, а также расставить учебные материалы. В пресс-службе департамента образования и науки отметили, что для новой школы предполагается расширение штатных ставок обслуживающего персонала, так как убираемые площади увеличились. Учебный процесс для школьников запланирован в одну смену. Об официальной дате открытия образовательного учреждения в ведомстве обещали сообщить дополнительно. Новое здание Кетовской школы было выкуплено на средства федерального бюджета в конце 2022 года. Школу на 1100 мест в селе Кетово построили в 2019 году. Власти и застройщик не могли договориться о цене выкупа школы, поэтому новое здание пустовало.