Ученики отмывают Кетовскую школу, на открытие которой позвали Матвиенко

Открытие Кетовской школы запланировано на 12 января 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кетовской школы просила родителей учеников старших классов направить детей на работу по благоустройству нового здания перед его открытием. Сотрудникам потребовалась помощь во влажной уборке кабинетов и расстановке учебного оборудования, рассказали URA.RU родители учеников.

«В новой школе Кетово не только учителей не хватает, но и технического персонала. Администрация разослала родителям сообщение, где убедительно просит 10 января учеников 9-11 классов принять участие в мероприятиях по благоустройству здания школы. Школьников приглашают на влажную уборку учебных классов и рекреаций, расстановку учебного материала», — рассказали родители учеников Кетовской школы.

В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU ответили, что подготовка к открытию новой школы в селе Кетово ведется силами технического персонала и административных работников образовательной организации. «Родители и дети по желанию также могли принять участие в уборке классных комнат, расстановке учебных пособий, оборудования и т. д. Расширение штатных ставок обслуживающего персонала для новой школы предполагается, так как убираемые площади увеличились. Учебный процесс для школьников запланирован в одну смену, вакансий педагогов в школе на сегодня нет», — говорится в ответе ведомства на запрос.

Ранее URA.RU писало, что Валентину Матвиенко пригласили на открытие новой школы в Курганской области. Открытие Кетовской школы, по неофициальным данным, намечено на 12 января. Новое здание Кетовской школы было выкуплено на средства федерального бюджета в конце 2022 года. Школу на 1100 мест в селе Кетово построили в 2019 году. Власти и застройщик не могли договориться о цене выкупа школы, поэтому новое здание пустовало, а дети продолжали учиться в старом здании.