Беларусь отказала россиянке Сапеге в помиловании

Софье Сапеге отказали в помиловании в Беларуси
Осужденной в Беларуси россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании. Об этом со ссылкой на отчима россиянки сообщает РИА Новости.
«Осужденной в Беларуси россиянке Софье Сапеге отказано в помиловании», — сообщает агентство, ссылаясь на отчима Софьи Сапеги. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале агентства.
Сапегу обвиняли в разжигании социальной вражды в Беларуси. Ее приговорили к шести годам колонии.
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