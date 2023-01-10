Беларусь отказала россиянке Сапеге в помиловании

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Софье Сапеге отказали в помиловании в Беларуси

Осужденной в Беларуси россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании. Об этом со ссылкой на отчима россиянки сообщает РИА Новости.

«Осужденной в Беларуси россиянке Софье Сапеге отказано в помиловании», — сообщает агентство, ссылаясь на отчима Софьи Сапеги. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале агентства.

Сапегу обвиняли в разжигании социальной вражды в Беларуси. Ее приговорили к шести годам колонии.

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Осужденной в Беларуси россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании. Об этом со ссылкой на отчима россиянки сообщает РИА Новости. «Осужденной в Беларуси россиянке Софье Сапеге отказано в помиловании», — сообщает агентство, ссылаясь на отчима Софьи Сапеги. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале агентства. Сапегу обвиняли в разжигании социальной вражды в Беларуси. Ее приговорили к шести годам колонии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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