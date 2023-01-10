Власти Мегиона сделали заявление о ЧП, которое оставило жителей без отопления в 40-градусный мороз

10 января 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

В квартиры жителей начали подавать тепло Фото: Александр Кондратюк © URA.RU Власти Мегиона заявили о том, что угрозы замерзания города нет. Коммунальщикам удалось устранить причину отключения теплоподачи в дома жителей. Об этом URA.RU сообщили в администрации Мегиона. «Каких-либо угроз для замерзания города нет. В кратчайшие сроки была установлена и ликвидирована утечка теплоносителя. Это самое важное. В системе было восстановлено давление, и автоматические насосы начали работать, которые отключились из-за утечки и понижения давления. Кризисная ситуация миновала», — заявил заместитель главы города Игорь Алчинов. Между тем Алчинов отметил, что оперативный штаб, который был собран из-за ЧП, продолжит работу, пока жителей не обеспечат теплом. Для ускорения подачи тепла в квартиры власти города просят жителей стравить воздух в батареях. «Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций обращается к жильцам верхних этажей домов с просьбой стравить воздух из батарей отопления по мере поступления тепла для обеспечения циркуляции воды», — сообщили в администрации Мегиона. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе более трех тысяч человек остаются без отопления в 40-градусные морозы. Причиной ЧП стала коммунальная авария на теплосетях.

Власти Мегиона заявили о том, что угрозы замерзания города нет. Коммунальщикам удалось устранить причину отключения теплоподачи в дома жителей. Об этом URA.RU сообщили в администрации Мегиона. «Каких-либо угроз для замерзания города нет. В кратчайшие сроки была установлена и ликвидирована утечка теплоносителя. Это самое важное. В системе было восстановлено давление, и автоматические насосы начали работать, которые отключились из-за утечки и понижения давления. Кризисная ситуация миновала», — заявил заместитель главы города Игорь Алчинов. Между тем Алчинов отметил, что оперативный штаб, который был собран из-за ЧП, продолжит работу, пока жителей не обеспечат теплом. Для ускорения подачи тепла в квартиры власти города просят жителей стравить воздух в батареях. «Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций обращается к жильцам верхних этажей домов с просьбой стравить воздух из батарей отопления по мере поступления тепла для обеспечения циркуляции воды», — сообщили в администрации Мегиона. Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе более трех тысяч человек остаются без отопления в 40-градусные морозы. Причиной ЧП стала коммунальная авария на теплосетях.