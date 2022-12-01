Мирошник: Зеленский полон решимости лишить мандатов украинских депутатов

Родион Мирошник считает, что Владимир Зеленский может взяться за однопартийцевФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поручил спикеру парламента страны Руслану Стефанчуку изучить вопрос о лишении мандатов депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Как заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, после устранения представителей оппозиции, украинский лидер может взяться за однопартийцев.
«Это продолжение зачистки всего политического поля страны даже от псевдоконкурентов и наделения Зеленского диктаторскими полномочиями, которые он дальше сможет применять даже на однопартийцах, которые могут ему показаться конкурентами или ослушаться», — поделился мнением Мирошник с ТАСС. Он также считает, что украинского лидера сдерживает согласование действий с кураторами.
По мнению Мирошника, после лишения мандатов представители ОПЗЖ могут подвергнуться уголовному преследованию. Партию обвинили в пророссийской оппозиции. По действующим украинским законам депутатов не могут лишить мандатов. Экс-посол ЛНР считает, что поручение может привести к неограниченному преследованию оппонентов.
Ранее сообщалось, что на Украине запретили деятельность 12-ти «пророссийских партий», последней из них стала Социалистическая партия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Дела о запрете подобных партий рассматривались в срочном порядке. Пророссийски настроенные чиновники подверглись покушению со стороны СБУ, сообщал телеканал 360.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил спикеру парламента страны Руслану Стефанчуку изучить вопрос о лишении мандатов депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Как заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, после устранения представителей оппозиции, украинский лидер может взяться за однопартийцев. «Это продолжение зачистки всего политического поля страны даже от псевдоконкурентов и наделения Зеленского диктаторскими полномочиями, которые он дальше сможет применять даже на однопартийцах, которые могут ему показаться конкурентами или ослушаться», — поделился мнением Мирошник с ТАСС. Он также считает, что украинского лидера сдерживает согласование действий с кураторами. По мнению Мирошника, после лишения мандатов представители ОПЗЖ могут подвергнуться уголовному преследованию. Партию обвинили в пророссийской оппозиции. По действующим украинским законам депутатов не могут лишить мандатов. Экс-посол ЛНР считает, что поручение может привести к неограниченному преследованию оппонентов. Ранее сообщалось, что на Украине запретили деятельность 12-ти «пророссийских партий», последней из них стала Социалистическая партия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Дела о запрете подобных партий рассматривались в срочном порядке. Пророссийски настроенные чиновники подверглись покушению со стороны СБУ, сообщал телеканал 360.