Мирошник: Зеленский полон решимости лишить мандатов украинских депутатов

02 декабря 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

Родион Мирошник считает, что Владимир Зеленский может взяться за однопартийцев Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский поручил спикеру парламента страны Руслану Стефанчуку изучить вопрос о лишении мандатов депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Как заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, после устранения представителей оппозиции, украинский лидер может взяться за однопартийцев. «Это продолжение зачистки всего политического поля страны даже от псевдоконкурентов и наделения Зеленского диктаторскими полномочиями, которые он дальше сможет применять даже на однопартийцах, которые могут ему показаться конкурентами или ослушаться», — поделился мнением Мирошник с ТАСС. Он также считает, что украинского лидера сдерживает согласование действий с кураторами. По мнению Мирошника, после лишения мандатов представители ОПЗЖ могут подвергнуться уголовному преследованию. Партию обвинили в пророссийской оппозиции. По действующим украинским законам депутатов не могут лишить мандатов. Экс-посол ЛНР считает, что поручение может привести к неограниченному преследованию оппонентов. Ранее сообщалось, что на Украине запретили деятельность 12-ти «пророссийских партий», последней из них стала Социалистическая партия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Дела о запрете подобных партий рассматривались в срочном порядке. Пророссийски настроенные чиновники подверглись покушению со стороны СБУ, сообщал телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил спикеру парламента страны Руслану Стефанчуку изучить вопрос о лишении мандатов депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Как заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, после устранения представителей оппозиции, украинский лидер может взяться за однопартийцев. «Это продолжение зачистки всего политического поля страны даже от псевдоконкурентов и наделения Зеленского диктаторскими полномочиями, которые он дальше сможет применять даже на однопартийцах, которые могут ему показаться конкурентами или ослушаться», — поделился мнением Мирошник с ТАСС. Он также считает, что украинского лидера сдерживает согласование действий с кураторами. По мнению Мирошника, после лишения мандатов представители ОПЗЖ могут подвергнуться уголовному преследованию. Партию обвинили в пророссийской оппозиции. По действующим украинским законам депутатов не могут лишить мандатов. Экс-посол ЛНР считает, что поручение может привести к неограниченному преследованию оппонентов. Ранее сообщалось, что на Украине запретили деятельность 12-ти «пророссийских партий», последней из них стала Социалистическая партия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Дела о запрете подобных партий рассматривались в срочном порядке. Пророссийски настроенные чиновники подверглись покушению со стороны СБУ, сообщал телеканал 360.