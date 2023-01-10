В России введут единые тарифы на коммуналку

В РФ в 2023 году появятся единые стандарты по управлению и обслуживанию многоквартирных домов

11 января 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

По словам авторов проекта, крайне важно разработать механизмы оценки соотношения цены и качества управления домами Фото: Алексей Андронов © URA.RU Минстрой, Минэкономразвития и ФАС России разрабатывают проект по внедрению единых стандартов и стоимости услуг, которые предоставляют гражданам управляющие компании. Эта информация содержится в законопроекте плана реализации Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, передают СМИ. «В 2023 году власти собираются внедрить в РФ единые стандарты по управлению и обслуживанию многоквартирных домов. Речь идет о таких услугах управляющих компаний, как уборка подъездов, уход за придомовой территорией, общедомовой ремонт, содержание лифтов и прочее», — сообщают «Известия». На территории страны также собираются усилить контроль за действующим ценообразованием в отрасли. Собеседники СМИ подчеркивают, что подавляющее большинство жалоб граждан, которые получают депутаты, связаны с проблемами в ЖКХ. Причина кроется в том, что все компании, предоставляющие услуги, работают по-разному в отсутствие четких стандартов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что потребители платят одинаковые суммы, но при этом качество получаемых услуг сильно разнится. Эксперты подчеркивают, что стандарты по управлению многоквартирными домами есть и сейчас, однако в документах изложены противоречащие друг другу требования и нормативы. «При этом, с момента появления Жилищного кодекса РФ (начало 2000-х годов) на федеральном уровне не было подготовлено ни одного методического документа, позволяющего экономически обосновать стоимость содержания жилья, либо установить плату за это», — поясняют собеседники издания. URA.RU писало ранее, что в Госдуме РФ придумали, как освободить малоимущих от больших долгов по коммуналке. Для этого гражданам страны с низкими доходами нужно сохранить субсидию на оплату коммунальных услуг, чтобы они не оказались в долговой яме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минстрой, Минэкономразвития и ФАС России разрабатывают проект по внедрению единых стандартов и стоимости услуг, которые предоставляют гражданам управляющие компании. Эта информация содержится в законопроекте плана реализации Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, передают СМИ. «В 2023 году власти собираются внедрить в РФ единые стандарты по управлению и обслуживанию многоквартирных домов. Речь идет о таких услугах управляющих компаний, как уборка подъездов, уход за придомовой территорией, общедомовой ремонт, содержание лифтов и прочее», — сообщают «Известия». На территории страны также собираются усилить контроль за действующим ценообразованием в отрасли. Собеседники СМИ подчеркивают, что подавляющее большинство жалоб граждан, которые получают депутаты, связаны с проблемами в ЖКХ. Причина кроется в том, что все компании, предоставляющие услуги, работают по-разному в отсутствие четких стандартов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что потребители платят одинаковые суммы, но при этом качество получаемых услуг сильно разнится. Эксперты подчеркивают, что стандарты по управлению многоквартирными домами есть и сейчас, однако в документах изложены противоречащие друг другу требования и нормативы. «При этом, с момента появления Жилищного кодекса РФ (начало 2000-х годов) на федеральном уровне не было подготовлено ни одного методического документа, позволяющего экономически обосновать стоимость содержания жилья, либо установить плату за это», — поясняют собеседники издания. URA.RU писало ранее, что в Госдуме РФ придумали, как освободить малоимущих от больших долгов по коммуналке. Для этого гражданам страны с низкими доходами нужно сохранить субсидию на оплату коммунальных услуг, чтобы они не оказались в долговой яме.