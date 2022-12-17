Депутат Госдумы придумал, как освободить малоимущих от больших долгов по коммуналке

Депутат Хованская анонсировала законопроект для снижения долгов россиян

18 декабря 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Сейчас должников лишают субсидий, подчеркнула Галина Хованская Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиянам с низкими доходами нужно сохранить субсидию на оплату коммунальных услуг, чтобы они не оказались в долговой яме на всю жизнь, а ресурсоснабжающие компании продолжали получать деньги. Об этом заявила в беседе с корреспондентом URA.RU председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. «Я вношу инициативу и восстанавливаю норму, которая работала с 2005 года. Если человек задолжал за жилищно-коммунальные услуги в силу обстоятельств, которые могут считаться уважительными, например, потерял кормильца, он заключает соглашение по погашению в рассрочку этого долга. Тогда ему не прекращают выплачивать субсидию. Но во время моего отсутствия из-за COVID провели поправку, что долг признается, только когда он установлен судом. И с этого момента прекращают выплату субсидий. Этой поправкой убили право не стать должником на всю оставшуюся жизнь. Речь идет о малоимущих», — сказала Галина Хованская. По ее словам, новые правила начали действовать в январе текущего года, и от них пострадали граждане, а также сами ресурсоснабжающие организации. «Глупость невероятная. Они человека делают таким многолетним должником, который им ничего не заплатит. Так они бы получали небольшую сумму, но он бы постепенно гасил долг, и его не загоняли в долговую яму. Страдает и сам должник, потому что он не мог вытянуть этот платеж, а тут его еще и лишили субсидии. Взыскать нечего. У него ничего нет, кроме старого телевизора, стиральной машинки полуавтомата, единственного жилья, да еще и комнаты в коммуналке. Это не правильно и невыгодно никому, кроме тех, кто не умеет считать деньги», — объяснила депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам с низкими доходами нужно сохранить субсидию на оплату коммунальных услуг, чтобы они не оказались в долговой яме на всю жизнь, а ресурсоснабжающие компании продолжали получать деньги. Об этом заявила в беседе с корреспондентом URA.RU председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. «Я вношу инициативу и восстанавливаю норму, которая работала с 2005 года. Если человек задолжал за жилищно-коммунальные услуги в силу обстоятельств, которые могут считаться уважительными, например, потерял кормильца, он заключает соглашение по погашению в рассрочку этого долга. Тогда ему не прекращают выплачивать субсидию. Но во время моего отсутствия из-за COVID провели поправку, что долг признается, только когда он установлен судом. И с этого момента прекращают выплату субсидий. Этой поправкой убили право не стать должником на всю оставшуюся жизнь. Речь идет о малоимущих», — сказала Галина Хованская. По ее словам, новые правила начали действовать в январе текущего года, и от них пострадали граждане, а также сами ресурсоснабжающие организации. «Глупость невероятная. Они человека делают таким многолетним должником, который им ничего не заплатит. Так они бы получали небольшую сумму, но он бы постепенно гасил долг, и его не загоняли в долговую яму. Страдает и сам должник, потому что он не мог вытянуть этот платеж, а тут его еще и лишили субсидии. Взыскать нечего. У него ничего нет, кроме старого телевизора, стиральной машинки полуавтомата, единственного жилья, да еще и комнаты в коммуналке. Это не правильно и невыгодно никому, кроме тех, кто не умеет считать деньги», — объяснила депутат.