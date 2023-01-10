Российским вузам разрешили не указывать некоторые данные детей участников СВО

Российским вузам предложили не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) во время приема на обучение детей участников спецоперации. Такое предложение выдвинули в Министерстве образования и науки.
«Информация о лицах, поступающих на места в пределах отдельной квоты, размещаемая организацией высшего образования формируется с указанием уникального кода, присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества. Предлагается не указывать СНИЛС», — сказано в документе.
Ранее URA.RU сообщало об инициативе президента РФ Владимира Путина о дополнительных льготах для участников СВО и их родственников. Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные меры поддержки, квоты, бесплатные путевки, выплаты.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Российским вузам предложили не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) во время приема на обучение детей участников спецоперации. Такое предложение выдвинули в Министерстве образования и науки. «Информация о лицах, поступающих на места в пределах отдельной квоты, размещаемая организацией высшего образования формируется с указанием уникального кода, присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества. Предлагается не указывать СНИЛС», — сказано в документе. Ранее URA.RU сообщало об инициативе президента РФ Владимира Путина о дополнительных льготах для участников СВО и их родственников. Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные меры поддержки, квоты, бесплатные путевки, выплаты.