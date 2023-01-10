10 января 2023

Российским вузам разрешили не указывать некоторые данные детей участников СВО

Минобранауки предложило вузам не указывать СНИЛС детей участников СВО при поступлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Детям, чьи родители участвуют в СВО, упростят процедуру принятия в ВУЗы Фото:

Российским вузам предложили не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) во время приема на обучение детей участников спецоперации. Такое предложение выдвинули в Министерстве образования и науки.

«Информация о лицах, поступающих на места в пределах отдельной квоты, размещаемая организацией высшего образования формируется с указанием уникального кода, присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества. Предлагается не указывать СНИЛС», — сказано в документе.

Ранее URA.RU сообщало об инициативе президента РФ Владимира Путина о дополнительных льготах для участников СВО и их родственников. Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные меры поддержки, квоты, бесплатные путевки, выплаты.

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Российским вузам предложили не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) во время приема на обучение детей участников спецоперации. Такое предложение выдвинули в Министерстве образования и науки. «Информация о лицах, поступающих на места в пределах отдельной квоты, размещаемая организацией высшего образования формируется с указанием уникального кода, присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества. Предлагается не указывать СНИЛС», — сказано в документе. Ранее URA.RU сообщало об инициативе президента РФ Владимира Путина о дополнительных льготах для участников СВО и их родственников. Участникам спецоперации на Украине и их семьям положены различные меры поддержки, квоты, бесплатные путевки, выплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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