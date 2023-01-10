10 января 2023

Бессменный глава отделения ПФР в Пермском крае покинул пост

Глава ПФР в Пермском крае Аврончук покинул должность
© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., фокин павел, станислав аврончук
Станислав Аврончук (на фото справа) покинул занимаемую должность Фото:

Руководитель отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) в Пермском крае Станислав Аврончук покинул должность. Это произошло на фоне объединения ПФР с Фондом обязательного медицинского страхования (ОМС) и образования Социального фонда России. Кандидатуры на пост главы вновь созданной структуры — пермского отделения Соцфонда — сейчас проходят согласование в Москве.

«Есть ряд кандидатур на должность управляющего [отделением Социального фонда в Пермском крае], которые сейчас согласовываются на федеральном уровне. Временно исполняет обязанности руководителя заместитель управляющего Юлия Зобина», — пояснили URA.RU в пресс-службе отделения Соцфонда региона.

Предложение объединить оба фонда в один озвучила в 2018 году вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, будучи главой Счетной палаты. В правительстве РФ эту идею поддержали, отметив ряд преимуществ, которые получит ПФР после реорганизации. Социальный фонд России приступил к работе с января.

Аврончук занимал пост руководителя отделения ПФР в Прикамье с 1991 года. За свою работу он награжден нагрудным знаком «Отличник ПФР».

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Руководитель отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) в Пермском крае Станислав Аврончук покинул должность. Это произошло на фоне объединения ПФР с Фондом обязательного медицинского страхования (ОМС) и образования Социального фонда России. Кандидатуры на пост главы вновь созданной структуры — пермского отделения Соцфонда — сейчас проходят согласование в Москве. «Есть ряд кандидатур на должность управляющего [отделением Социального фонда в Пермском крае], которые сейчас согласовываются на федеральном уровне. Временно исполняет обязанности руководителя заместитель управляющего Юлия Зобина», — пояснили URA.RU в пресс-службе отделения Соцфонда региона. Предложение объединить оба фонда в один озвучила в 2018 году вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, будучи главой Счетной палаты. В правительстве РФ эту идею поддержали, отметив ряд преимуществ, которые получит ПФР после реорганизации. Социальный фонд России приступил к работе с января. Аврончук занимал пост руководителя отделения ПФР в Прикамье с 1991 года. За свою работу он награжден нагрудным знаком «Отличник ПФР».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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