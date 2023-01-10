Бессменный глава отделения ПФР в Пермском крае покинул пост

Руководитель отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) в Пермском крае Станислав Аврончук покинул должность. Это произошло на фоне объединения ПФР с Фондом обязательного медицинского страхования (ОМС) и образования Социального фонда России. Кандидатуры на пост главы вновь созданной структуры — пермского отделения Соцфонда — сейчас проходят согласование в Москве.
«Есть ряд кандидатур на должность управляющего [отделением Социального фонда в Пермском крае], которые сейчас согласовываются на федеральном уровне. Временно исполняет обязанности руководителя заместитель управляющего Юлия Зобина», — пояснили URA.RU в пресс-службе отделения Соцфонда региона.
Предложение объединить оба фонда в один озвучила в 2018 году вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, будучи главой Счетной палаты. В правительстве РФ эту идею поддержали, отметив ряд преимуществ, которые получит ПФР после реорганизации. Социальный фонд России приступил к работе с января.
Аврончук занимал пост руководителя отделения ПФР в Прикамье с 1991 года. За свою работу он награжден нагрудным знаком «Отличник ПФР».
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