Бессменный глава отделения ПФР в Пермском крае покинул пост

Глава ПФР в Пермском крае Аврончук покинул должность

11 января 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Станислав Аврончук (на фото справа) покинул занимаемую должность Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Руководитель отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) в Пермском крае Станислав Аврончук покинул должность. Это произошло на фоне объединения ПФР с Фондом обязательного медицинского страхования (ОМС) и образования Социального фонда России. Кандидатуры на пост главы вновь созданной структуры — пермского отделения Соцфонда — сейчас проходят согласование в Москве. «Есть ряд кандидатур на должность управляющего [отделением Социального фонда в Пермском крае], которые сейчас согласовываются на федеральном уровне. Временно исполняет обязанности руководителя заместитель управляющего Юлия Зобина», — пояснили URA.RU в пресс-службе отделения Соцфонда региона. Предложение объединить оба фонда в один озвучила в 2018 году вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, будучи главой Счетной палаты. В правительстве РФ эту идею поддержали, отметив ряд преимуществ, которые получит ПФР после реорганизации. Социальный фонд России приступил к работе с января. Аврончук занимал пост руководителя отделения ПФР в Прикамье с 1991 года. За свою работу он награжден нагрудным знаком «Отличник ПФР».

Руководитель отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) в Пермском крае Станислав Аврончук покинул должность. Это произошло на фоне объединения ПФР с Фондом обязательного медицинского страхования (ОМС) и образования Социального фонда России. Кандидатуры на пост главы вновь созданной структуры — пермского отделения Соцфонда — сейчас проходят согласование в Москве. «Есть ряд кандидатур на должность управляющего [отделением Социального фонда в Пермском крае], которые сейчас согласовываются на федеральном уровне. Временно исполняет обязанности руководителя заместитель управляющего Юлия Зобина», — пояснили URA.RU в пресс-службе отделения Соцфонда региона. Предложение объединить оба фонда в один озвучила в 2018 году вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, будучи главой Счетной палаты. В правительстве РФ эту идею поддержали, отметив ряд преимуществ, которые получит ПФР после реорганизации. Социальный фонд России приступил к работе с января. Аврончук занимал пост руководителя отделения ПФР в Прикамье с 1991 года. За свою работу он награжден нагрудным знаком «Отличник ПФР».