Ученые бьют тревогу из-за участившихся землетрясений в Свердловской области

За год на Урале сейсмическая активность выросла в разы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В двух районах Свердловской области — нижнетагильском и североуральском — в несколько раз увеличилась сейсмическая активность, и это чревато для уральцев негативными последствиями. Ученые бьют тревогу и пытаются привлечь к проблеме внимание властей, рассказал URA.RU заведующий обсерваторией Арти, кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский.

«Институтом геофизики УрО РАН отмечается возрастание сейсмичности в районах Североуральска и Нижнего Тагила. Там надо отслеживать ситуацию, возможны негативные последствия», — пояснил Кусонский.

Ученый привел для сравнения конкретные цифры: в 2022 году в районе Североуральска было зарегистрировано 54 сейсмических события магнитудой 2-2,5 балла, в то время как в 2021 году таких событий было всего 16 — то есть в три раза меньше. В районе Нижнего Тагила в 2022 году произошло 56 событий магнитудой 1,6-1,9 баллов, а в 2021 году их было 26 — в два раза меньше.

«Североуральск — бокситовый район, это шахты, карьеры, интенсивная добыча. Более того, там залегают известняки, а это значит карстовые пустоты. В Нижнем Тагиле уже триста лет разрабатывают шахты, там нарушено природное равновесие. Возникают горно-тектонические удары, которые связаны с горной деятельностью человека и с природными особенностями. Это представляет опасность», — считает геофизик

Ученый избегает называть сейсмические события землетрясениями. «В большом понимании что такое землетрясение? Оно возникло еще до того, как появились сейсмостанции. Землетрясение это когда земля трясется, и человек ощущает: либо посуда дребезжит, стены дрожат. Более скромных масштабов мы называем для себя сейсмическим событием», — объяснил Кусонский

Рост сейсмической активности очень беспокоит ученых. Свои исследования о тектонических ударах они предоставляют Министерству общественной безопасности. «Я выражаю опасение, что надо более детально отслеживать ситуацию, изучать ее пристально. А не просто так: у нас одна станция на Свердловскую область, что мы по ней можем сказать? Только приблизительно. Телодвижений в этой области [от властей] я не замечаю», — переживает ученый.

Ранее ученые рассказали о сейсмических опасных регионах России. Самые тревожные из них это Камчатка и Курилы.