Арестович заявил о бегстве подразделений ВСУ из Соледара

11 января 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович сообщил об оставлении ВСУ позиций под Соледаром (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые подразделения украинских бойцов подались в бегство из района Соледара (ДНР). Об этом сообщил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут», — заявил Алексей Арестович в ходе интервью на YouTube-канале Марка Фейгина (признан иноагентом в России). По словам советника, в случае ухода с позиции одной роты, соседним украинским подразделениям «становится грустно». Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепили свои позиции в центре Соледара. После этого появились спутниковые снимки города, а также была обрисована примерная линия фронта после завершения отхода украинских военных, пишет «Царьград». Также военкор Андрей Коц заявил, что взятие Россией города заставит ВСУ сдаться или отступить.

Некоторые подразделения украинских бойцов подались в бегство из района Соледара (ДНР). Об этом сообщил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали и бегут», — заявил Алексей Арестович в ходе интервью на YouTube-канале Марка Фейгина (признан иноагентом в России). По словам советника, в случае ухода с позиции одной роты, соседним украинским подразделениям «становится грустно». Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепили свои позиции в центре Соледара. После этого появились спутниковые снимки города, а также была обрисована примерная линия фронта после завершения отхода украинских военных, пишет «Царьград». Также военкор Андрей Коц заявил, что взятие Россией города заставит ВСУ сдаться или отступить.