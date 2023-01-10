Военкор Коц: взятие Соледара заведет Украину в тупик

Взятие Соледара российскими военными заставит ВСУ сдаться или отступить. Таким мнением с URA.RU поделился военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц.
«Соледар находится к северо-востоку от Артемовска. Это его пригород. Захватив Соледар, российская армия получает возможность перерезать линию снабжения Бахмутской группировки ВСУ. После того, как их отрежут, у них не останется никакого выхода, кроме как сдаться, либо отступить. Потому что там преимущество на стороне России», — сказал Андрей Коц.
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Взятие Соледара российскими военными заставит ВСУ сдаться или отступить. Таким мнением с URA.RU поделился военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «Соледар находится к северо-востоку от Артемовска. Это его пригород. Захватив Соледар, российская армия получает возможность перерезать линию снабжения Бахмутской группировки ВСУ. После того, как их отрежут, у них не останется никакого выхода, кроме как сдаться, либо отступить. Потому что там преимущество на стороне России», — сказал Андрей Коц. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар близок к освобождению российской армией. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, президент Украины следует тактике Гитлера и приказывает оставаться на местах несмотря ни на что. Немецкий журналист Юлиан Репке отмечал, что если ВСУ не смогут провести контрнаступление, то битва за город будет проиграна.