Военкор Коц: взятие Соледара заведет Украину в тупик

11 января 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Бахмутской группировке ВСУ грозит потеря снабжение, сказал Андрей Коц (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Соледара российскими военными заставит ВСУ сдаться или отступить. Таким мнением с URA.RU поделился военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «Соледар находится к северо-востоку от Артемовска. Это его пригород. Захватив Соледар, российская армия получает возможность перерезать линию снабжения Бахмутской группировки ВСУ. После того, как их отрежут, у них не останется никакого выхода, кроме как сдаться, либо отступить. Потому что там преимущество на стороне России», — сказал Андрей Коц. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар близок к освобождению российской армией. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, президент Украины следует тактике Гитлера и приказывает оставаться на местах несмотря ни на что. Немецкий журналист Юлиан Репке отмечал, что если ВСУ не смогут провести контрнаступление, то битва за город будет проиграна.

Взятие Соледара российскими военными заставит ВСУ сдаться или отступить. Таким мнением с URA.RU поделился военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «Соледар находится к северо-востоку от Артемовска. Это его пригород. Захватив Соледар, российская армия получает возможность перерезать линию снабжения Бахмутской группировки ВСУ. После того, как их отрежут, у них не останется никакого выхода, кроме как сдаться, либо отступить. Потому что там преимущество на стороне России», — сказал Андрей Коц. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар близок к освобождению российской армией. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, президент Украины следует тактике Гитлера и приказывает оставаться на местах несмотря ни на что. Немецкий журналист Юлиан Репке отмечал, что если ВСУ не смогут провести контрнаступление, то битва за город будет проиграна.