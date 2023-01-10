Екатеринбуржская полиция установила личность трупа без кисти

11 января 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

На Эльмаше распознали труп без кисти, найденный прохожими Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полиция Екатеринбурга установила личность трупа мужчины, найденного прохожими на Эльмаше. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «Личность мужчины предварительно установлена — это местный житель 1959 года рождения. Труп обнаружен без внешних признаков криминальной смерти», — отметил полковник Горелых. По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по региону Александра Шульги, проводится осмотр места происшествия, тело умершего будет направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. «Сведения, которые распространяются в СМИ, якобы о том, что у мужчины на теле имеются следы криминальной смерти, не подтверждаются», — дополнил помощник руководителя СК по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Эльмаше прохожие обнаружили труп. Вокруг него было много крови.

Полиция Екатеринбурга установила личность трупа мужчины, найденного прохожими на Эльмаше. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «Личность мужчины предварительно установлена — это местный житель 1959 года рождения. Труп обнаружен без внешних признаков криминальной смерти», — отметил полковник Горелых. По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по региону Александра Шульги, проводится осмотр места происшествия, тело умершего будет направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. «Сведения, которые распространяются в СМИ, якобы о том, что у мужчины на теле имеются следы криминальной смерти, не подтверждаются», — дополнил помощник руководителя СК по Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на Эльмаше прохожие обнаружили труп. Вокруг него было много крови.