Сотрудники МЧС спасли пятерых курганцев от пожара

11 января 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

В тушении пожара приняли участие десятки сотрудников курганского МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудники МЧС России спасли от пожара жильцов дома на улице Дзержинского, 17а. Данную информацию агентству URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит квартира на третьем этаже. В подъезде образовалось сильное задымление. Курганскими пожарными с помощью масок спасаемого с третьего и четвертого этажей были спасены пять жильцов дома, еще шесть были эвакуированы», — рассказали агентству в пресс-службе. Сообщается, что площадь возгорания составила 12 кв. м. В тушении пожара, по информации пресс-службы, участвовали 36 сотрудников МЧС, а также восемь единиц техники. Как сообщает ведомство, устранить возгорание удалось почти за 30 минут: сообщение о пожаре поступило примерно в 11:10, а ликвидировали горение в 11:42. В настоящий момент сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.

В Кургане сотрудники МЧС России спасли от пожара жильцов дома на улице Дзержинского, 17а. Данную информацию агентству URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит квартира на третьем этаже. В подъезде образовалось сильное задымление. Курганскими пожарными с помощью масок спасаемого с третьего и четвертого этажей были спасены пять жильцов дома, еще шесть были эвакуированы», — рассказали агентству в пресс-службе. Сообщается, что площадь возгорания составила 12 кв. м. В тушении пожара, по информации пресс-службы, участвовали 36 сотрудников МЧС, а также восемь единиц техники. Как сообщает ведомство, устранить возгорание удалось почти за 30 минут: сообщение о пожаре поступило примерно в 11:10, а ликвидировали горение в 11:42. В настоящий момент сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.