В Курганской области в старый Новый год будет ветреная погода

Во время праздника в регионе может похолодать до -16 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 13 и 14 января, когда пройдет старый Новый год, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области.13.01.2023, 14.01.2023: ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с», — указано на сайте.

Днем в это время температура воздуха, по данным синоптиков, будет колебаться от -7 до -12 градусов. 13 января ночью может похолодать до -19 градусов, а ночью 14 января — до -16 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд сообщал, что в ночь с 13 на 14 января на севере Западной и Средней Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе может похолодать до -50 градусов. Он добавил, что в Екатеринбурге и Татарстане в старый Новый год ожидается комфортная погода.