10 января 2023

В Курганской области в старый Новый год будет ветреная погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, праздник, каникулы, елочная игрушка, украшение города, новый год, зима, выходные, новогоднее дерево, новогоднее офрмление
Во время праздника в регионе может похолодать до -16 градусов Фото:

В Курганской области 13 и 14 января, когда пройдет старый Новый год, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области.13.01.2023, 14.01.2023: ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с», — указано на сайте.

Днем в это время температура воздуха, по данным синоптиков, будет колебаться от -7 до -12 градусов. 13 января ночью может похолодать до -19 градусов, а ночью 14 января — до -16 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд сообщал, что в ночь с 13 на 14 января на севере Западной и Средней Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе может похолодать до -50 градусов. Он добавил, что в Екатеринбурге и Татарстане в старый Новый год ожидается комфортная погода.

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В Курганской области 13 и 14 января, когда пройдет старый Новый год, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области.13.01.2023, 14.01.2023: ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с», — указано на сайте. Днем в это время температура воздуха, по данным синоптиков, будет колебаться от -7 до -12 градусов. 13 января ночью может похолодать до -19 градусов, а ночью 14 января — до -16 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд сообщал, что в ночь с 13 на 14 января на севере Западной и Средней Сибири, в Ямало-Ненецком автономном округе может похолодать до -50 градусов. Он добавил, что в Екатеринбурге и Татарстане в старый Новый год ожидается комфортная погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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