Российские войска освободили поселок под Бахмутом

ВС России взяли Подгородное
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России освободили поселок Подгородное в ДНР, который находится в пригороде Бахмута (Артемовск). Об этом сообщили в Штабе теробороны республики.
«По состоянию на 11 января 2023 год на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», — указано в
Ночью 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Соледара. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал это поворотным моментом в спецоперации. По его словам, также почти взят под контроль город Марьинка.
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