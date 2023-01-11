Российские войска освободили поселок под Бахмутом

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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, армия, военные, техника, донбасс, танк, днр
ВС России взяли Подгородное Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России освободили поселок Подгородное в ДНР, который находится в пригороде Бахмута (Артемовск). Об этом сообщили в Штабе теробороны республики.

«По состоянию на 11 января 2023 год на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», — указано в telegram-канале Штаба.

Ночью 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Соледара. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал это поворотным моментом в спецоперации. По его словам, также почти взят под контроль город Марьинка.

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Вооруженные силы России освободили поселок Подгородное в ДНР, который находится в пригороде Бахмута (Артемовск). Об этом сообщили в Штабе теробороны республики. «По состоянию на 11 января 2023 год на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», — указано в telegram-канале Штаба. Ночью 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Соледара. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал это поворотным моментом в спецоперации. По его словам, также почти взят под контроль город Марьинка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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