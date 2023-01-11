Из свердловских аптек пропал популярный польский препарат

Из свердловских аптек пропал «Кортинефф»

11 января 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

В аптеках Свердловской области нет препарата «Кортинефф» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Один из самых востребованных препаратов для пациентов с гормональными нарушениями стал в дефиците в свердловских аптеках. Речь идет о лекарственном препарате «Кортинефф». Об этом рассказали читатели URA.RU. Его принимают при болезни Аддисона (это медленно развивающаяся и обычно прогрессирующая гипофункция коры надпочечников) или врожденной гиперплазии надпочечников. Препарат производится в Польше. «„Кортинефф“ достаточно эффективный препарат. До санкций его назначали многим пациентам, он был очень популярным среди врачей. „Кортинефф“ — очень важный препарат, когда речь идет о людях с гормональными проблемами. В аптеках региона его купить просто невозможно», — делятся собеседники агентства. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что пациентам, которые принимали «Кортинефф», не стоит поддаваться панике. «Самое главное — не паниковать. Каждому пациенту нужно обратиться к своему лечащему врачу. И уже медик постарается подобрать подходящую терапию», — отметила она. Показания препарата «Кортинефф»: Первичная недостаточность коры надпочечников (болезнь Аддисона, состояние после полной адреналэктомии);

Вторичная недостаточность коры надпочечников;

Адреногенитальный синдром (врожденная гиперплазия надпочечников);

Гиповолемия и артериальная гипотензия различного генеза. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что ряд некоторых препаратов перестали продаваться в свердловских аптеках. Причиной нехватки лекарств стали санкции, введенные против России западными странами. Важного препарата лишились пациенты с болезнью Паркинсона. Кроме всего, в аптеках не оказалось таких препаратов, как: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик» и других. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из самых востребованных препаратов для пациентов с гормональными нарушениями стал в дефиците в свердловских аптеках. Речь идет о лекарственном препарате «Кортинефф». Об этом рассказали читатели URA.RU. Его принимают при болезни Аддисона (это медленно развивающаяся и обычно прогрессирующая гипофункция коры надпочечников) или врожденной гиперплазии надпочечников. Препарат производится в Польше. «„Кортинефф“ достаточно эффективный препарат. До санкций его назначали многим пациентам, он был очень популярным среди врачей. „Кортинефф“ — очень важный препарат, когда речь идет о людях с гормональными проблемами. В аптеках региона его купить просто невозможно», — делятся собеседники агентства. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU фармацевт из Екатеринбурга Ирина заявила, что пациентам, которые принимали «Кортинефф», не стоит поддаваться панике. «Самое главное — не паниковать. Каждому пациенту нужно обратиться к своему лечащему врачу. И уже медик постарается подобрать подходящую терапию», — отметила она. Показания препарата «Кортинефф»: Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный Росздравнадзор. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что ряд некоторых препаратов перестали продаваться в свердловских аптеках. Причиной нехватки лекарств стали санкции, введенные против России западными странами. Важного препарата лишились пациенты с болезнью Паркинсона. Кроме всего, в аптеках не оказалось таких препаратов, как: «Золофт», «Гикамтин», «Деринат», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик» и других.