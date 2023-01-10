Власти Мегиона назвали причину массового отключения отопления в 40-градусный мороз

Мэрия Мегиона: из-за остановки работы котельной один из микрорайонов города оказался под угрозой заморозки

11 января 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Без отопления остались несколько тысяч жителей Мегиона Фото: Николай Бастриков © URA.RU Власти Мегиона (ХМАО) объяснили, почему из-за коммунального ЧП 10 января без тепла во 40-градусный мороз оказался не один, а несколько микрорайонов города. В пресс-службе мэрии города корреспонденту URA.RU сообщили, что до локализации аварии на теплоносителе работа котельной, обслуживающей эту часть Мегиона, была приостановлена, но при этом под угрозой полной заморозки оказались всего 12 домов. «Мы указывали в пресс-релизах, что 9 микрорайон попал в зону риска — это 12 домов. Разумеется, отопления не было гораздо в большем количестве зданий из-за приостановки работы котельной. Но именно в 9 микрорайоне ситуация в случае несвоевременного устранения последствий ЧП могла стать критической, однако „Тепловодоканалу“ удалось оперативно локализовать повреждение», — прокомментировали в пресс-службе. В мэрии отмечают, что из-за прорыва на сетях ТВК давление в системе упало, что и вызвало остановку котельной. «При заполнении систем теплоснабжения вернуть отопление в городе удалось раньше, а для восстановления его в 9 микрорайоне подачу тепла пришлось остановить, чтобы локализовать утечку», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что мэр Мегиона Олег Дейнека отчитался о завершении ремонтных работ. Котельная работает в штатном режиме.

Власти Мегиона (ХМАО) объяснили, почему из-за коммунального ЧП 10 января без тепла во 40-градусный мороз оказался не один, а несколько микрорайонов города. В пресс-службе мэрии города корреспонденту URA.RU сообщили, что до локализации аварии на теплоносителе работа котельной, обслуживающей эту часть Мегиона, была приостановлена, но при этом под угрозой полной заморозки оказались всего 12 домов. «Мы указывали в пресс-релизах, что 9 микрорайон попал в зону риска — это 12 домов. Разумеется, отопления не было гораздо в большем количестве зданий из-за приостановки работы котельной. Но именно в 9 микрорайоне ситуация в случае несвоевременного устранения последствий ЧП могла стать критической, однако „Тепловодоканалу“ удалось оперативно локализовать повреждение», — прокомментировали в пресс-службе. В мэрии отмечают, что из-за прорыва на сетях ТВК давление в системе упало, что и вызвало остановку котельной. «При заполнении систем теплоснабжения вернуть отопление в городе удалось раньше, а для восстановления его в 9 микрорайоне подачу тепла пришлось остановить, чтобы локализовать утечку», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU писало о том, что мэр Мегиона Олег Дейнека отчитался о завершении ремонтных работ. Котельная работает в штатном режиме.