10 января 2023

Мэр из ХМАО отчитался о завершении ремонта после коммунального ЧП

Мэр Мегиона заявил о завершении ремонта после коммунального ЧП, которое оставило без тепла десятки домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, трубы, зима, ремонт труб, жкх, раскоп
В данный момент котельная работает в штатном режиме Фото:

Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека отчитался о завершении ремонтных работ на месте коммунального ЧП, которое оставило без тепла десятки домов. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.

«Сейчас бригады специалистов ТВК, управляющих компаний проводят мероприятия по обеспечению стабильного теплоснабжения домов и социальных объектов. Котельная „Южная“ работает в штатном режиме, теплоноситель подан в систему теплоснабжения города в полном объеме», — отметил Олег Дейнека.

Ранее сообщалось, что в Мегионе более трех тысяч человек остались без отопления в морозы. Следователи проводят проверку из-за ЧП.

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Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека отчитался о завершении ремонтных работ на месте коммунального ЧП, которое оставило без тепла десятки домов. Об этом глава города написал в своем telegram-канале. «Сейчас бригады специалистов ТВК, управляющих компаний проводят мероприятия по обеспечению стабильного теплоснабжения домов и социальных объектов. Котельная „Южная“ работает в штатном режиме, теплоноситель подан в систему теплоснабжения города в полном объеме», — отметил Олег Дейнека. Ранее сообщалось, что в Мегионе более трех тысяч человек остались без отопления в морозы. Следователи проводят проверку из-за ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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