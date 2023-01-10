Мэр из ХМАО отчитался о завершении ремонта после коммунального ЧП

В данный момент котельная работает в штатном режиме
Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека отчитался о завершении ремонтных работ на месте коммунального ЧП, которое оставило без тепла десятки домов. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.
«Сейчас бригады специалистов ТВК, управляющих компаний проводят мероприятия по обеспечению стабильного теплоснабжения домов и социальных объектов. Котельная „Южная“ работает в штатном режиме, теплоноситель подан в систему теплоснабжения города в полном объеме», — отметил Олег Дейнека.
Ранее сообщалось, что в Мегионе более трех тысяч человек остались без отопления в морозы. Следователи проводят проверку из-за ЧП.
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