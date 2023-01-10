Курганцы также не заметили указатели на места для колясок в новом здании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана обратила внимание на скользкое крыльцо у нового здания детской поликлиники. Об этом она написала в telegram-канале KGN45.

«Ходили сегодня в новую поликлинику в 7-м микрорайоне. Лестница очень высокая, на ней положили плитку, которая скользит. Не мешало бы сделать антискользящее покрытие, мы же ходим с маленьким детьми на руках, это опасно», — говорится в сообщении.

Также автор обратила внимание на то, что второй вход для маломобильных граждан, и в колясочную, где можно оставить коляски и санки, никак не обозначен. Из-за этого многие родители оставляют коляски на улице и поднимаются с малышами на руках по высокой лестнице.

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU ответили, что крыльцо по проекту выложено антискользящей плиткой. «Администрация учреждения регулярно проводит контроль за уборкой прилегающей территории и обработкой поверхности против наледи. Дополнительно на крыльцо постелены четыре антискользящих коврика. В летнее время будет проведена обработка крыльца резиновым покрытием. Дополнительно обозначены места для детских колясок и вход для маломобильных граждан к подъемнику», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в декабре 2022 года состоялся осмотр построенного задания Курганской детской поликлиники, в котором приняли участие представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков. Главврач поликлиники Эдуард Вебер рассказал, что в новое здание переедут педиатры из других отделений Заозерного района, здесь откроют филиал курганской стоматологической поликлиники, а также хирургический дневной стационар. С 10 января 2023 года в новом здании поликлиники ведется прием детей педиатрического отделения №6.