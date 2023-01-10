10 января 2023

Жителям севера Пермского края отказались пересчитывать плату за отопление

Жителям Красновишерска не станут пересчитывать плату за отопление после вмешательства прокуратуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор «Теплосетей» Дмитрий Комаров объяснил, почему его организация не станет пересчитывать плату за отопление Фото:

В Красновишерском округе Пермского края жителям не станут пересчитывать плату за отопление даже после обращения в прокуратуру. Об этом говорится в ответе генерального директора ООО «Теплосети» Дмитрия Комарова, которое оказывает коммунальную услугу. Позицию руководства данной организации приводит местная газета «Красная Вишера» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«ООО „Теплосети“ не имеет возможности изменить расчет платы за коммунальную услугу. В этой связи рекомендуем гражданам обратиться за мерами социальной поддержки граждан. „Теплосети“ готова оказать помощь в подготовке документов для получения субсидии», — говорится в ответе Комарова.

Руководитель «Теплосетей» пояснил, что, рассчитывая стоимость за теплоэнергию, его организация отталкивалась от тарифов и нормативов, установленных «уполномоченными органами». Соответствующие значения были проставлены в формулу, «которая не подлежит изменению теплоснабжающей организацией».

В конце декабря 2022 года красновишерцы обратились в городскую прокуратуру с жалобой на рост платы за отопление. Как выяснило надзорное ведомство, коммунальные платежи выросли для жильцов многоквартирных домов, в которых отсутствуют общедомовые приборы учета теплоэнергии. В январе 2021 года по вине «Теплосетей» жители Красновишерска остались без тепла в своих домах. После вмешательства инспекции госжилзандзора Пермского края организация пересчитала горожанам плату за отопление.

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В Красновишерском округе Пермского края жителям не станут пересчитывать плату за отопление даже после обращения в прокуратуру. Об этом говорится в ответе генерального директора ООО «Теплосети» Дмитрия Комарова, которое оказывает коммунальную услугу. Позицию руководства данной организации приводит местная газета «Красная Вишера» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «ООО „Теплосети“ не имеет возможности изменить расчет платы за коммунальную услугу. В этой связи рекомендуем гражданам обратиться за мерами социальной поддержки граждан. „Теплосети“ готова оказать помощь в подготовке документов для получения субсидии», — говорится в ответе Комарова. Руководитель «Теплосетей» пояснил, что, рассчитывая стоимость за теплоэнергию, его организация отталкивалась от тарифов и нормативов, установленных «уполномоченными органами». Соответствующие значения были проставлены в формулу, «которая не подлежит изменению теплоснабжающей организацией». В конце декабря 2022 года красновишерцы обратились в городскую прокуратуру с жалобой на рост платы за отопление. Как выяснило надзорное ведомство, коммунальные платежи выросли для жильцов многоквартирных домов, в которых отсутствуют общедомовые приборы учета теплоэнергии. В январе 2021 года по вине «Теплосетей» жители Красновишерска остались без тепла в своих домах. После вмешательства инспекции госжилзандзора Пермского края организация пересчитала горожанам плату за отопление.
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