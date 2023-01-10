Жителям севера Пермского края отказались пересчитывать плату за отопление

Жителям Красновишерска не станут пересчитывать плату за отопление после вмешательства прокуратуры

Директор «Теплосетей» Дмитрий Комаров объяснил, почему его организация не станет пересчитывать плату за отопление Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Красновишерском округе Пермского края жителям не станут пересчитывать плату за отопление даже после обращения в прокуратуру. Об этом говорится в ответе генерального директора ООО «Теплосети» Дмитрия Комарова, которое оказывает коммунальную услугу. Позицию руководства данной организации приводит местная газета «Красная Вишера» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«ООО „Теплосети“ не имеет возможности изменить расчет платы за коммунальную услугу. В этой связи рекомендуем гражданам обратиться за мерами социальной поддержки граждан. „Теплосети“ готова оказать помощь в подготовке документов для получения субсидии», — говорится в ответе Комарова.

Руководитель «Теплосетей» пояснил, что, рассчитывая стоимость за теплоэнергию, его организация отталкивалась от тарифов и нормативов, установленных «уполномоченными органами». Соответствующие значения были проставлены в формулу, «которая не подлежит изменению теплоснабжающей организацией».

В конце декабря 2022 года красновишерцы обратились в городскую прокуратуру с жалобой на рост платы за отопление. Как выяснило надзорное ведомство, коммунальные платежи выросли для жильцов многоквартирных домов, в которых отсутствуют общедомовые приборы учета теплоэнергии. В январе 2021 года по вине «Теплосетей» жители Красновишерска остались без тепла в своих домах. После вмешательства инспекции госжилзандзора Пермского края организация пересчитала горожанам плату за отопление.