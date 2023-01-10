Мэр из ХМАО прервал отпуск из-за коммунального ЧП, оставившего город без тепла в 40-градусный мороз

11 января 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Мэр Мегиона Олег Дейнека прервал отпуск из-за аварии на теплосетях Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека прервал отпуск из-за коммунального ЧП, вызвавшего остановку котельной «Южная» в 40-градусный мороз. Дейнека сообщил корреспонденту URA.RU, что ему не удалось своевременно купить билеты на рейс 10 января, но он уже направляется в аэропорт, чтобы вылететь в Москву и оттуда добраться в Мегион. «Я в отпуске, но из-за ЧП возвращаюсь домой. К сожалению, быстро добраться не получилось — билетов не было. Вылетаю в Москву, потом в Мегион. Ситуацию держал и продолжаю держать на личном контроле», — рассказал Дейнека URA.RU. Мэр города уточнил, что проводил отпуск в Железноводске Ставропольского края вместе с супругой, и во время ЧП постоянно был на связи. По его словам, коммунальщики Мегиона сработали оперативно. «Своевременно определили причины, место аварии, все быстро устранили и не допустили разморозки города. Этот участок теплосетей ветхий, но летние испытания прошел. К сожалению, проверки морозами не выдержал — теперь мы будем искать средства на его замену», — добавил Дейнека. Ранее URA.RU писало о поиске причин коммунальной аварии, который ведут коммунальщики Мегиона. Труба, из-за разгерметизации которой остановилась работа котельной, летом выдержала гидравлические испытания, но в сорокаградусный мороз лопнула. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека прервал отпуск из-за коммунального ЧП, вызвавшего остановку котельной «Южная» в 40-градусный мороз. Дейнека сообщил корреспонденту URA.RU, что ему не удалось своевременно купить билеты на рейс 10 января, но он уже направляется в аэропорт, чтобы вылететь в Москву и оттуда добраться в Мегион. «Я в отпуске, но из-за ЧП возвращаюсь домой. К сожалению, быстро добраться не получилось — билетов не было. Вылетаю в Москву, потом в Мегион. Ситуацию держал и продолжаю держать на личном контроле», — рассказал Дейнека URA.RU. Мэр города уточнил, что проводил отпуск в Железноводске Ставропольского края вместе с супругой, и во время ЧП постоянно был на связи. По его словам, коммунальщики Мегиона сработали оперативно. «Своевременно определили причины, место аварии, все быстро устранили и не допустили разморозки города. Этот участок теплосетей ветхий, но летние испытания прошел. К сожалению, проверки морозами не выдержал — теперь мы будем искать средства на его замену», — добавил Дейнека. Ранее URA.RU писало о поиске причин коммунальной аварии, который ведут коммунальщики Мегиона. Труба, из-за разгерметизации которой остановилась работа котельной, летом выдержала гидравлические испытания, но в сорокаградусный мороз лопнула.