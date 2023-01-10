Власти Мегиона, где произошло коммунальное ЧП, проведут расследования причин аварии

11 января 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Выяснить причины аварии удастся только после вскрытия труб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор «Тепловодоканала» Мегиона (ХМАО) Богдан Ермак рассказал, когда выяснят причину прорыва, из-за которой случилось коммунальное ЧП. Видео было опубликовано в группе «ВКонтакте» Официальный Мегион. «В настоящий момент причину аварии назвать невозможно. Нужно делать вскрытие труб. Однако, в весенний период производилась опрессовка и гидравлические испытания этой трассы. И она выдержала. А по каким причинам произошла авария мы узнаем только когда вскроем трубу», — отметил Богдан Ермак. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Мегиона (ХМАО) объяснили, почему из-за коммунального ЧП 10 января без тепла во 40-градусный мороз оказался не один, а несколько микрорайонов города. До локализации аварии на теплоносителе работа котельной, обслуживающей эту часть Мегиона, была приостановлена, но при этом под угрозой полной заморозки оказались всего 12 домов.

Директор «Тепловодоканала» Мегиона (ХМАО) Богдан Ермак рассказал, когда выяснят причину прорыва, из-за которой случилось коммунальное ЧП. Видео было опубликовано в группе «ВКонтакте» Официальный Мегион. «В настоящий момент причину аварии назвать невозможно. Нужно делать вскрытие труб. Однако, в весенний период производилась опрессовка и гидравлические испытания этой трассы. И она выдержала. А по каким причинам произошла авария мы узнаем только когда вскроем трубу», — отметил Богдан Ермак. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Мегиона (ХМАО) объяснили, почему из-за коммунального ЧП 10 января без тепла во 40-градусный мороз оказался не один, а несколько микрорайонов города. До локализации аварии на теплоносителе работа котельной, обслуживающей эту часть Мегиона, была приостановлена, но при этом под угрозой полной заморозки оказались всего 12 домов.