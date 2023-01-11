Минобороны: армия РФ разгромила ВСУ в нескольких районах на южнодонецком направлении

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Военные РФ уничтожили БМП украинской армии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия разгромила ВСУ на южнодонецком направлении и убила до 25 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На южно-донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих», — отметили в Минобороны РФ. Там же российским войскам удалось уничтожить боевую машину пехоты и два автомобиля.

На прошлой неделе военные РФ пресекли действия украинских диверсантов, сообщает RT. В результате было уничтожено более 40 солдат ВСУ на южно-донецком направлении, передает «Утро.ру».

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Российская армия разгромила ВСУ на южнодонецком направлении и убила до 25 украинских солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На южно-донецком направлении нанесением комплексного огневого поражения подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское, Пречистовка и Новоселка Донецкой народной республики уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих», — отметили в Минобороны РФ. Там же российским войскам удалось уничтожить боевую машину пехоты и два автомобиля. На прошлой неделе военные РФ пресекли действия украинских диверсантов, сообщает RT. В результате было уничтожено более 40 солдат ВСУ на южно-донецком направлении, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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