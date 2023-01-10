10 января 2023

В ЯНАО умер экс-глава сельского поселения

© Служба новостей «URA.RU»
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На 67 году жизни скончалась бывшая глава сельского поселения Азовское Ольга Жернакова Фото:

В ЯНАО на 67 году жизни скончалась бывшая глава сельского поселения Азовское Ольга Жернакова. Об этом URA.RU сообщили в администрации села Азовы.

«Скончалась бывшая глава сельского поселения Азовское Ольга Жернакова. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Она возглавляла Азовское с 2007 по 2022 год. Ольге Жернаковой было 67 лет», — говорится в сообщении.

Также в администрации рассказали, что в ночь на 9 января в ее доме произошел пожар, в этот же день Жернакова прошла медицинское обследование в больнице Салехарда. При первом обращении врачи не нашли медицинских факторов, которые бы угрожали ее жизни и здоровью.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде умерла Екатерина Надравецкая. Она была труженицей тыла.

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В ЯНАО на 67 году жизни скончалась бывшая глава сельского поселения Азовское Ольга Жернакова. Об этом URA.RU сообщили в администрации села Азовы. «Скончалась бывшая глава сельского поселения Азовское Ольга Жернакова. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Она возглавляла Азовское с 2007 по 2022 год. Ольге Жернаковой было 67 лет», — говорится в сообщении. Также в администрации рассказали, что в ночь на 9 января в ее доме произошел пожар, в этот же день Жернакова прошла медицинское обследование в больнице Салехарда. При первом обращении врачи не нашли медицинских факторов, которые бы угрожали ее жизни и здоровью. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде умерла Екатерина Надравецкая. Она была труженицей тыла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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