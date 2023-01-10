В ЯНАО умер экс-глава сельского поселения

На 67 году жизни скончалась бывшая глава сельского поселения Азовское Ольга Жернакова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО на 67 году жизни скончалась бывшая глава сельского поселения Азовское Ольга Жернакова. Об этом URA.RU сообщили в администрации села Азовы.

«Скончалась бывшая глава сельского поселения Азовское Ольга Жернакова. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Она возглавляла Азовское с 2007 по 2022 год. Ольге Жернаковой было 67 лет», — говорится в сообщении.

Также в администрации рассказали, что в ночь на 9 января в ее доме произошел пожар, в этот же день Жернакова прошла медицинское обследование в больнице Салехарда. При первом обращении врачи не нашли медицинских факторов, которые бы угрожали ее жизни и здоровью.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде умерла Екатерина Надравецкая. Она была труженицей тыла.