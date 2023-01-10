Власти ХМАО сделали заявление о причинах кампании против Комаровой

Правительство ХМАО обозначило, что кампания против губернатора Натальи Комаровой, которая началась после ее заявления о коррупции при строительстве соцобъектов, нацелена нанести репутационный ущерб имиджу главы региона. Ситуацию URA.RU прокомментировали в окружном департаменте внешних, общественных связей и молодежной политики.
«В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора», — говорится в сообщении дпсвязей. В окружном правительстве также обратили внимание, что во время информационной атаки на главу региона использовались технологии, аналогичные тем, что применяются сейчас против российской армии и органов госвласти.
В депсвязей утверждают, что во время разговора (фрагмент, которого используют кампании против Комаровой) с председателем думы Когалыма Аллой Говорищевой 5 января губернатор лишь обозначила с иронией в голосе наличие проблем при строительстве социальных объектов, связанных с проведением конкурсных процедур. Причем не только в ХМАО. «Глава региона обратила внимание, что при реализации госзаказа существуют примеры, когда ответственные лица и хозяйствующие субъекты ведут себя нечистоплотно и неконструктивно», — уверены в депсвязей. При этом по заявлению окружных властей, они ведут борьбу с недобросовестными подрядчиками.
Ранее URA.RU рассказывало, что федеральные telegram-каналы начали масштабную кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после ее заявления о коррупционных схемах при строительстве социальных объектов во время общения с председателем думы Когалыма. По информации источника агентства, пиар-атаку запустили представители региональной оппозиции, которые являются многолетними оппонентами главы региона.
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