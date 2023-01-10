Власти ХМАО сделали заявление о причинах кампании против Комаровой

11 января 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

В правительстве ХМАО считают, что имиджу главы региона пытаются нанести репутационный ущерб Фото: Алексей Андронов © URA.RU Правительство ХМАО обозначило, что кампания против губернатора Натальи Комаровой, которая началась после ее заявления о коррупции при строительстве соцобъектов, нацелена нанести репутационный ущерб имиджу главы региона. Ситуацию URA.RU прокомментировали в окружном департаменте внешних, общественных связей и молодежной политики. «В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора», — говорится в сообщении дпсвязей. В окружном правительстве также обратили внимание, что во время информационной атаки на главу региона использовались технологии, аналогичные тем, что применяются сейчас против российской армии и органов госвласти. В депсвязей утверждают, что во время разговора (фрагмент, которого используют кампании против Комаровой) с председателем думы Когалыма Аллой Говорищевой 5 января губернатор лишь обозначила с иронией в голосе наличие проблем при строительстве социальных объектов, связанных с проведением конкурсных процедур. Причем не только в ХМАО. «Глава региона обратила внимание, что при реализации госзаказа существуют примеры, когда ответственные лица и хозяйствующие субъекты ведут себя нечистоплотно и неконструктивно», — уверены в депсвязей. При этом по заявлению окружных властей, они ведут борьбу с недобросовестными подрядчиками. Ранее URA.RU рассказывало, что федеральные telegram-каналы начали масштабную кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после ее заявления о коррупционных схемах при строительстве социальных объектов во время общения с председателем думы Когалыма. По информации источника агентства, пиар-атаку запустили представители региональной оппозиции, которые являются многолетними оппонентами главы региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство ХМАО обозначило, что кампания против губернатора Натальи Комаровой, которая началась после ее заявления о коррупции при строительстве соцобъектов, нацелена нанести репутационный ущерб имиджу главы региона. Ситуацию URA.RU прокомментировали в окружном департаменте внешних, общественных связей и молодежной политики. «В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора», — говорится в сообщении дпсвязей. В окружном правительстве также обратили внимание, что во время информационной атаки на главу региона использовались технологии, аналогичные тем, что применяются сейчас против российской армии и органов госвласти. В депсвязей утверждают, что во время разговора (фрагмент, которого используют кампании против Комаровой) с председателем думы Когалыма Аллой Говорищевой 5 января губернатор лишь обозначила с иронией в голосе наличие проблем при строительстве социальных объектов, связанных с проведением конкурсных процедур. Причем не только в ХМАО. «Глава региона обратила внимание, что при реализации госзаказа существуют примеры, когда ответственные лица и хозяйствующие субъекты ведут себя нечистоплотно и неконструктивно», — уверены в депсвязей. При этом по заявлению окружных властей, они ведут борьбу с недобросовестными подрядчиками. Ранее URA.RU рассказывало, что федеральные telegram-каналы начали масштабную кампанию против губернатора ХМАО Натальи Комаровой после ее заявления о коррупционных схемах при строительстве социальных объектов во время общения с председателем думы Когалыма. По информации источника агентства, пиар-атаку запустили представители региональной оппозиции, которые являются многолетними оппонентами главы региона.