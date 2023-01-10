В Тюмени спрос на элитную недвижимость выше, чем предложение

Элитную недвижимость в Тюмени строят не массово, а под конкретный спрос Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Спрос на элитную недвижимость в Тюмени превышает предложение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал топовый риэлтор федерального агентства «Этажи» Ильнур Ишкиев. Он пояснил, что у каждого застройщика своя ситуация, но элитных проектов в ближайшие годы будут единицы.

«Элитной недвижимости мало, ее строят в центре, там земли не так много. Знаю, что такой проект будет у одного из ведущих застройщиков. Проект небольшой, возможно, появится уже в этом году, застройщик официально его пока не анонсировал», — пояснил Ишкиев.

Он добавил, что рынок элитной недвижимости в последнее время находится в относительном покое. Снижения или резкого взлета цен на такое жилье специалисты не ожидают. Вместе с тем, застройщики, работающие в этом сегменте, предпочитают строить под конкретный заказ, а не «впрок».

«Компании понимают, что Тюмень не готова покупать, например, двухуровневую квартиру в 300 квадратов за 50 миллионов рублей. Они пересматривают свою политику, меняют проекты, продают элитные 70-150 квадратов. Такого, чтобы квартиры отлеживались даже несколько месяцев, в этом сегменте не бывает», — говорит Ишкиев.

Для примера, самое дорогое реально предложение на сайте «Этажей» сейчас стоит 89 млн рублей. Это пятикомнатная квартира площадью 209 квадратов на Володарского. Из особенностей — свободная планировка, панорамное остекление, одна квартира на этаже и высота потолков 3,3 метра.

Ранее агентство рассказало, что правительство области не смогло купить элитную квартиру для приглашенного на работу чиновника. На аукцион не поступило ни одной заявки.