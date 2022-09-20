Приглашенный в Тюмень VIP-чиновник остался без элитного жилья

Правительство Тюменской области не смогло приобрести квартиру для руководителя одного из федеральных органов власти, который был приглашен на работу в Тюмень. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. Ранее на недвижимость планировали потратить 13 млн рублей из бюджета.
«Аукцион не состоялся. В связи с отсутствием сделки и, соответственно, жилого помещения, его распределение кому-либо невозможно», — так в правительстве Тюменской области ответили на запрос URA.RU о том, какому конкретно чиновнику полагалась квартира в 180 квадратных метров за 13 млн рублей.
Ранее агентство писало, что жилье именно с такими параметрами за счет областного бюджета планировали приобрести власти. Как поясняли в правительстве, квартира в центре города должна быть предоставлена руководителю федерального органа исполнительной власти, который вместе с семьей приглашен на работу в Тюмень. Однако купить недвижимость не удалось: по данным сайта госзакупок, на аукцион не поступило ни одной заявки.
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Правительство Тюменской области не смогло приобрести квартиру для руководителя одного из федеральных органов власти, который был приглашен на работу в Тюмень. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. Ранее на недвижимость планировали потратить 13 млн рублей из бюджета. «Аукцион не состоялся. В связи с отсутствием сделки и, соответственно, жилого помещения, его распределение кому-либо невозможно», — так в правительстве Тюменской области ответили на запрос URA.RU о том, какому конкретно чиновнику полагалась квартира в 180 квадратных метров за 13 млн рублей. Ранее агентство писало, что жилье именно с такими параметрами за счет областного бюджета планировали приобрести власти. Как поясняли в правительстве, квартира в центре города должна быть предоставлена руководителю федерального органа исполнительной власти, который вместе с семьей приглашен на работу в Тюмень. Однако купить недвижимость не удалось: по данным сайта госзакупок, на аукцион не поступило ни одной заявки.