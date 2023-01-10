10 января 2023

Суд над медсестрой из ХМАО, обвиненной в доведении до самоубийства, перенесли на февраль

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Суд будет продолжен 20 февраля Фото:

Суд над старшей медсестрой Сургутской травматологии (ХМАО) Ольгой Матвийчук, которую обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой, перенесли на 20 февраля. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Будет приниматься решение о следующем дате слушания. Сторона защиты не смогла найти окно в январе, поэтому суд переносят на февраль», — уточняет корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудница Сургутской травматологической больницы Ольга Матвийчук обвиняется доведение до самоубийства. На заседании суда, она отказалась признавать вину.

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Суд над старшей медсестрой Сургутской травматологии (ХМАО) Ольгой Матвийчук, которую обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой, перенесли на 20 февраля. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Будет приниматься решение о следующем дате слушания. Сторона защиты не смогла найти окно в январе, поэтому суд переносят на февраль», — уточняет корреспондент URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудница Сургутской травматологической больницы Ольга Матвийчук обвиняется доведение до самоубийства. На заседании суда, она отказалась признавать вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...