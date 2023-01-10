Суд над медсестрой из ХМАО, обвиненной в доведении до самоубийства, перенесли на февраль

Суд будет продолжен 20 февраля
Суд над старшей медсестрой Сургутской травматологии (ХМАО) Ольгой Матвийчук, которую обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой, перенесли на 20 февраля. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Будет приниматься решение о следующем дате слушания. Сторона защиты не смогла найти окно в январе, поэтому суд переносят на февраль», — уточняет корреспондент URA.RU.
Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудница Сургутской травматологической больницы Ольга Матвийчук обвиняется доведение до самоубийства. На заседании суда, она отказалась признавать вину.
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